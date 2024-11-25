Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας στους δημοσιογράφους αναφορικά με τη συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της DHL νωρίτερα σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους. Ο ίδιος πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

«Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η έρευνα στο σημείο της συντριβής, η συγκέντρωση στοιχείων, αντικειμένων και πληροφοριών μπορεί να απαιτήσει μια ολόκληρη εβδομάδα, διευκρίνισε ο Παουλάουσκας. «Οι απαντήσεις αυτές δεν θα έρθουν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Αεροδρομίου, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, νεκρό είναι το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους ενώ υπάρχουν και τρεις τραυματίες.

Ο επικεφαλής της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης Ρενάτας Ποσέλα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το αεροπλάνο συνετρίβη σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο, ολίσθησε σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων και τα συντρίμμια του έπεσαν πάνω σε κτίριο κατοικιών. Πρόκειται για ένα φορτηγό αεροπλάνο το οποίο πραγματοποιούσε πτήση για λογαριασμό της DHL και είχε απογειωθεί από τη Λειψία της ανατολικής Γερμανίας.

Η DHL ανακοίνωσε από τη Φρανκφούρτη πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε «προσγείωση έκτακτης ανάγκης» όταν συνετρίβη και είχε τέσσερις επιβαίνοντες και πως τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το κτίριο, στο οποίο συνετρίβη, είχε δύο ορόφους και τέσσερα διαμερίσματα, ενώ ζούσαν σ' αυτό τρεις οικογένειες. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ποσέλα. Η πυρκαγιά στο αεροπλάνο τέθηκε υπό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης, μιλώντας στο λιθουανικό πρακτορείο ειδήσεων Elta, δήλωσε πως το αεροπλάνο καταστράφηκε εντελώς από τις φλόγες. Έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο βρίσκονται επιτόπου, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα συντονιστικό κέντρο.

Βερολίνο: Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύνδεση της συντριβής του αεροσκάφους της DHL και των προειδοποιήσεων για τους εμπρηστικούς μηχανισμούς

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η συντριβή του αεροσκάφους της DHL στη Λιθουανία συνδέεται ενδεχομένως με την προειδοποίηση των γερμανικών αρχών το καλοκαίρι για πακέτα που περιείχαν εμπρηστικούς μηχανισμούς, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε τακτική κυβερνητική συνέντευξη Τύπου.

Τον Αύγουστο, οι γερμανικές αρχές προειδοποίησαν τις επιχειρήσεις ότι πακέτα που περιείχαν εμπρηστικούς μηχανισμούς είχαν πάρει φωτιά κατά τη διαδρομή τους σε όλη την Ευρώπη και ότι θα μπορούσαν να κυκλοφορούν και άλλα τέτοια δέματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.