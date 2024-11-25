Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ δεν απέκλεισε ότι η συντριβή σήμερα στη Λιθουανία ενός φορτηγού αεροπλάνου που αναχώρησε από τη Γερμανία να είναι «ένα ατύχημα ή ένα υβριδικό περιστατικό» που συνδέεται με εξωτερική ανάμιξη.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε (...) σοβαρά αν ήταν ένα ατύχημα ή, όπως την περασμένη εβδομάδα, πάλι ένα υβριδικό περιστατικό», δήλωσε η Μπέρμποκ στο περιθώριο μιας συνόδου της G7 στην Ιταλία.

Το φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σήμερα γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος - Ισπανός, μέλος του πληρώματος - και να τραυματισθούν άλλοι τρεις.

«Πρόσφατα, είχαμε υβριδικές επιθέσεις σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη (...) με στόχους μεμονωμένα άτομα, υποδομές υποθαλάσσιες ή στην ξηρά», ανέφερε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σε συνέντευξη Τύπου στο Φιούτζι, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα τον τόπο συντριβής του φορτηγού αεροπλάνου, μαζί με τους πρέσβεις της Γερμανίας και Ισπανίας στη χώρα. «Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και διεξάγεται από ειδικούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα διευκρινιστούν λεπτομερώς», δήλωσε ο Ναουσέντα.

Οι αποκαλούμενες υβριδικές ενέργειες στοχεύουν να βλάψουν τους πολιτικούς θεσμούς μιας χώρας, να υπονομεύσουν την ασφάλειά της ή να επηρεάσουν την κοινή γνώμη της με μη στρατιωτικά μέσα, όπως δολιοφθορές ή επιθέσεις υπολογιστή.

Από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πολυάριθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» κατά των δυτικών χωρών που συμμάχησαν με το Κίεβο με στόχο την αποσταθεροποίησή τους.

Στην έρευνα για το αεροπλάνο της DHL, «οι γερμανικές και οι λιθουανικές αρχές εργάζονται ήδη σκληρά προς όλες τις κατευθύνσεις για να διευκρινίσουν το περιστατικό», δήλωσε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ.

Τα αίτια της συντριβής του φορτηγού αεροσκάφους δεν είναι γνωστά σε αυτή τη φάση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε πως μια τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως λόγος της συντριβής, πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. «Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η DHL ανακοίνωσε από τη Φρανκφούρτη πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε «προσγείωση έκτακτης ανάγκης» όταν συνετρίβη και είχε τέσσερις επιβαίνοντες και πως τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Το κτίριο, στο οποίο συνετρίβη, είχε δύο ορόφους και τέσσερα διαμερίσματα, ενώ ζούσαν σ' αυτό τρεις οικογένειες. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ποσέλα. Η πυρκαγιά στο αεροπλάνο τέθηκε υπό έλεγχο.

Δύο υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων κόπηκαν στη Βαλτική θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, το ένα μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας και το άλλο μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τότε τη Ρωσία για κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων εναντίον των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, αλλά απέφυγαν να κατηγορήσουν άμεσα τη Ρωσία για την καταστροφή των καλωδίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.