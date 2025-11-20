Έρευνα-καταπέλτης: Η «χαοτική» αντιμετώπιση της Covid επί Τζόνσον κόστισε χιλιάδες ζωές

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επέβλεπε μια τοξική, χαοτική και αμφιταλαντευόμενη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID, με την καθυστέρηση στο να επιβληθεί καραντίνα στη χώρα να οδηγεί σε περίπου 23.000 επιπλέον θανάτους, ήταν το συμπέρασμα σήμερα μιας δημόσιας έρευνας.

Η Βρετανία κατέγραψε περισσότερους από 230.000 θανάτους από την Covid, ένα παρόμοιο ποσοστό θνησιμότητας με τις ΗΠΑ και την Ιταλία, όμως υψηλότερο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα στη δυτική Ευρώπη ενώ ανακάμπτει ακόμη από τις οικονομικές συνέπειες.

Η έρευνα, την οποία διέταξε ο Τζόνσον τον Μάιο του 2021, καταλήγει σε μια δριμεία αξιολόγηση για την ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησής του στην Covid, επικρίνοντας την αναποφάσιστη ηγεσία του, επιπλήττοντας το γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι παραβίασε τους ίδιους τους κανόνες και στηλιτεύοντας τον κορυφαίο σύμβουλό του Ντόμινικ Κάμινγκς.

«Τοξική και Χαοτική Κουλτούρα» στην κυβέρνηση

«Υπήρχε μια τοξική και χαοτική κουλτούρα στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας», επισήμανε η πρόεδρος της ερευνητικής επιτροπής, η πρώην δικαστίνα Χέδερ Χάλετ, στην έκθεσή της.

Η πρόεδρος επισήμανε πως εάν είχε αναληφθεί νωρίτερα δράση προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του ιού, το λοκντάουν ενδεχομένως θα είχε αποφευχθεί συνολικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η αποτυχία ανάληψης δράσης το κατέστησε αυτό αναπόφευκτο.

Η Χάλετ είπε πως ο Τζόνσον δεν κατάφερε να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του ιού, μετά την εμφάνισή του στις αρχές του 2020, πιστεύοντας πως δεν θα γινόταν τίποτα και η προσοχή του αποσπάστηκε από άλλα κυβερνητικά ζητήματα, με τη Βρετανία, εκείνη την εποχή, να έχει επικεντρωμένο το ενδιαφέρον της στις συνομιλίες σχετικά με την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο κ. Τζόνσον θα έπρεπε να έχει εκτιμήσει συντομότερα ότι επρόκειτο για μια έκτακτη ανάγκη, η οποία απαιτούσε πρωθυπουργική ηγετική ικανότητα προκειμένου να εισαχθεί ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος στην αντιμετώπιση» του προβλήματος, τονίζεται στην έκθεση.

Όταν προσήλθε ενώπιον της επιτροπής το 2023, ο Τζόνσον δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παραήταν εφησυχασμένη και ότι «υποτίμησε σε τεράστιο βαθμό» τους κινδύνους, λέγοντας πως κατανοεί την οργή των πολιτών.

Η Χάλετ επισήμανε πως τη στιγμή που ο Τζόνσον ανακοίνωσε την επιβολή καραντίνας την 23η Μαρτίου ήταν κάτι το ελάχιστο, καθώς ήταν πολύ αργά, μια κριτική που επανέλαβε σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης και των διοικήσεων της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Εάν η Βρετανία είχε επιβάλει λοκντάουν μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, τη 16η Μαρτίου, όπως τα στοιχεία καταδείκνυαν ότι θα έπρεπε να γίνει, ο αριθμός των θανάτων στο πρώτο κύμα έως τον Ιούλιο θα είχε μειωθεί κατά περίπου 23.000 ή 48%, καταλήγει η έκθεση.

Η αποτυχία να ενεργήσει νωρίτερα καθώς τα κρούσματα αυξήθηκαν αργότερα μέσα στον χρόνο οδήγησε επίσης σε περαιτέρω καραντίνες σε εθνικό επίπεδο, προστίθεται.

Η πρόεδρος υπογραμμίζει πως στην έρευνα αναγνωρίζεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αντιμέτωπος με σημαντικές αποφάσεις, όμως τονίζει ότι εκείνος επανειλημμένως άλλαζε γνώμη, αποτυγχάνοντας να λάβει εγκαίρως αποφάσεις παρά τη σαφέστερη κατανόηση του ιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.