Επιθεώρηση σε ρωσικές δυνάμεις, μήνυμα προς τη Δύση, πραγματοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σκιά του αμερικανικού «σχεδίου για την ειρήνη». Ο πρόεδρος της Ρωσίας ανακοίνωσε σημαντικές νίκες στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος Πούτιν επιθεώρησε την Ομάδα Ρωσικών Δυνάμεων «Δύση», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος πραγματοποίησε συνάντηση στο διοικητήριο και άκουσε λεπτομερείς αναφορές για την κατάσταση σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από το Κουπιάνσκ», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο αρχηγός του ρωσικού κράτους: άκουσε λεπτομερείς αναφορές για την κατάσταση στην Κονσταντινόβκα και την κατεύθυνση Κραματόρσκ, καθώς και γύρω από το Κουπιάνσκ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, την Κεντρική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, τον διοικητή της νότιας ομάδας δυνάμεων και τον διοικητή της ομάδας

Ανακοινώθηκε κατάληψη σημαντικών οικισμών

Ο Γκερασίμοφ ανακοίνωσε οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του Κουπιάνσκ και του 80% του Βοβτσάνσκ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε ιδιαίτερα το έργο της διοίκησης και του προσωπικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις ήδη πολεμούν στην Κονστανίνιβκα, ανακοίνωσε ο Πούτιν. Οι Ουκρανοί στρατιώτες θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, τόνισε.



«15 τάγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν μπλοκαριστεί στο Κουπιάνσκ» υποστήριξε.

Βασικά σημεία από τις δηλώσεις του Πούτιν:

Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στο ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό να καταθέσει τα όπλα του και να παραδοθεί.

15 τάγματα Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αποκλειστεί κοντά στο Κουπιάνσκ.

Οι μάχες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέσα στην Κωστιαντίνοβκα

Από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εγκληματική ομάδα που έχει σφετεριστεί την εξουσία.

Οι εκπρόσωποι του καθεστώτος του Κιέβου "κάθονται σε χρυσά δοχεία" και δεν ενδιαφέρονται για την τύχη της Ουκρανίας και των στρατιωτών της.

Η ηγεσία του Κιέβου κρατά την εξουσία για προσωπικό πλουτισμό.

Οι στόχοι της στρατιωτικής βάσης της Zapad πρέπει να επιτευχθούν άνευ όρων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λάβει το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε στο μεταξύ την Πέμπτη το προεδρικό γραφείο.

