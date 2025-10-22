Οι λιθουανικές αρχές έκλεισαν για ακόμα μία τον εναέριο χώρο πάνω από το Βίλνιους, αφού «αρκετές δωδεκάδες» αερόστατα εντοπίστηκαν στον ουρανό αργά την Τρίτη, στο πλαίσιο επιχείρησης λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τετάρτης ότι διοργανώνει σύνοδο κορυφής υψηλού επιπέδου για να συζητήσει το ζήτημα, κατηγορώντας τη Λευκορωσία.

«Σήμερα συγκαλώ επειγόντως συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας — θα πραγματοποιηθεί στις 1:30 μ.μ. Σήμερα το πρωί ζήτησα ήδη από όλους να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις. Πρέπει να συζητήσουμε αυτήν την κατάσταση αμέσως και πρέπει να βρούμε — όχι διάλογο, αλλά να βρούμε — τι θα κάνουμε», είπε.

«Θα ήθελα πολύ η Λευκορωσία να αναλάβει την ευθύνη για αυτά τα περιστατικά», πρόσθεσε η Ρουγκινιένε. «Ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας σχέσεις, σε τεχνικό επίπεδο πρέπει να συνεργαστούμε. Είναι αφύσικο το γεγονός ότι τόσα πολλά αερόστατα διασχίζουν τα σύνορά μας και πρέπει να τα κυνηγάμε και να τα εμποδίζουμε να φτάσουν στις στρατηγικές μας τοποθεσίες».

Τα μπαλόνια, που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά γύρω στις 10:30 μ.μ. χθες, προκάλεσαν το κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να εκτραπούν ή να ακυρωθούν 30 πτήσεις και να εγκλωβιστούν περίπου 4.000 επιβάτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στις 6:30 π.μ. την Τετάρτη.

«Βλέπουμε ότι τα μπαλόνια δεν εκτοξεύτηκαν από ένα μόνο σημείο — ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση», δήλωσε ο Βίλμαντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διευκρινιστεί «ποιος διέταξε αυτή την επιχείρηση».

Ο Διοικητής της Συνοριοφυλακής, Στρατηγός Ρουστάμας Λιουμπαγιέβας, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν «αρκετές δωδεκάδες» αερόστατα και αναχαιτίστηκαν 12. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι ο «συνολικός αριθμός» θα μπορούσε να φτάσει τα 200.

Πρόσθεσε ότι τέσσερις ύποπτοι έχουν συλληφθεί. «Αυτός ο αριθμός θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών συνεχίζονται», είπε.

Η Ευρώπη παλεύει με το πώς να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της μετά από μια σειρά θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που οδήγησαν σε κλείσιμο των αεροδρομίων τους τελευταίους μήνες.

Η Λιθουανία έχει γίνει στόχος λαθρεμπόρων με αερόστατα και στο παρελθόν. Είκοσι πέντε αερόστατα εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μερικά να πετάνε απευθείας πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους, αναγκάζοντάς το να κλείσει.

«Η περιοχή του αεροδρομίου πρέπει να προστατεύεται πλήρως, ώστε να μην διαταραχθούν περαιτέρω οι πτήσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό στην επιτροπή σήμερα και αναμένω ειλικρινά απαντήσεις από τους αρμόδιους θεσμούς», δήλωσε η Ρουγκινιένε σήμερα, Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

