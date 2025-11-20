Λογαριασμός
Συναγερμός στην COP30: Φωτιά στον χώρο που διεξάγονται οι συνομιλίες για το κλίμα - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο

COP30

Πανικός επικράτησε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο διεξαγωγής της COP30, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες του ΟΗΕ και την απομάκρυνση χιλιάδων συνέδρων.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο. 

TAGS: COP30 Φωτιά
