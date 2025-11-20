Πανικός επικράτησε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο διεξαγωγής της COP30, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες του ΟΗΕ και την απομάκρυνση χιλιάδων συνέδρων.
BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil... pic.twitter.com/Dii9rCmabI— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025
Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο.
URGENTE! O pavilhão da COP30 está sendo incendiado neste momento. ATENÇÃO: o local onde o evento ocorreu pertence à Assembleia de Deus do Pará do Pastor SamuelCâmara. A possibilidade de incêndio criminoso não pode, em nenhuma hipótese, ser descartada. pic.twitter.com/2cJdGLAL4T— Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) November 20, 2025
Atenção! Nesse exato momento o Palco Principal da ONU na COP 30 está em chamas 🔥 ONU emite comunicado para todos evacuarem o local. Até agora não há feridos.#fogo #cop30 pic.twitter.com/rcpXq0GCmW— Denis Farias (@DenisAdvogado) November 20, 2025
