Λιθουανία: Μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία μπήκαν στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι έκλεισαν τα δύο αεροδρόμια 

Λιθουανία

Τα αεροδρόμια Βίλνιους και Κάουνας στη Λιθουανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Παρασκευής, καθώς μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

