Λιθουανία: Μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία μπήκαν στον εναέριο χώρο της

Τα αεροδρόμια Βίλνιους και Κάουνας στη Λιθουανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Παρασκευής, καθώς μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

🚬🎈 Okay, that's really enough of that. Third time this month...



E) VILNIUS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD



E) KAUNAS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD https://t.co/dKOsVwlBL6 pic.twitter.com/CL4eAGephA October 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.