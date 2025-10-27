Στη σύλληψη δύο βασικών υπόπτων για τη θεαματική διάρρηξη και ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο, προχώρησαν το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, οι γαλλικές αρχές. Ένας από αυτούς εντοπίστηκε και συνελήφθη χάρη στον «προσδιορισμό DNA» που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από μια πηγή κοντά στην έρευνα.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, είχε αναφέρει στις 23 Οκτωβρίου στις σελίδες της Ouest-France ότι περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων συλλέχθηκαν από τον χώρο της ληστείας.

Όπως δήλωσε στην BFMTV η Περίν Ρογκιέ-Τιουμπέρ, επικεφαλής της επιστημονικής αστυνομίας στη διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας, «εργαζόμαστε με πλούσια δείγματα όπως, αίμα, σάλιο, σπέρμα, είτε φτωχά δείγματα, δηλαδή, για παράδειγμα, ίχνη DNA επαφής σε αντικείμενα που μπορεί να έχουν αγγίξει οι ύποπτοι»,

Στην περίπτωση αυτή, οι διαρρήκτες είχαν αφήσει πίσω τους διάφορα αντικείμενα που θα μπορούσαν να περιέχουν ίχνη, όπως ένα κράνος, έναν ασύρματο, ένα κίτρινο γιλέκο και δύο δισκοπρίονα.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία DNA αναλύθηκαν σε εργαστήριο και έδειξαν τον γονότυπο, «το γενετικό προφίλ ενός ατόμου», συνέχισε η Τιουμπέρ.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης DNA, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους δύο υπόπτους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι 30 ετών και κατάγονται από το Aubervilliers (Ομπερβιλιέ), προάστιο του Παρισιού.

Ο φερόμενος ρόλος τους στη διάρρηξη είναι άγνωστος, αλλά παρουσιάζονται ως «βασικοί ύποπτοι».

Ο ένας συνελήφθη στο Ρουασί, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού Σεν-Σαιν-Ντενί και σχεδίαζε να διαφύγει στο Μάλι.

Τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέματος παραμένουν άφαντα.

Πηγή: skai.gr

