Κοινωνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για το κόστος ζωής.

Οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τρεις κρίσιμες προκλήσεις: τη στεγαστική κρίση, με το 40% να αναφέρει ως άμεσο πρόβλημα την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης, τα εμπόδια στην ένταξη σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και τον κίνδυνο φτώχειας που επηρεάζει έναν στους πέντε Ευρωπαίους και ένα στα τέσσερα παιδιά.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ στοχεύει στη μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2030, με προοπτική την εξάλειψή της έως το 2050. Το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες: ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας, διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και επαρκή εισοδηματική στήριξη, καθώς και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ κρατών-μελών, θεσμών και κοινωνικών εταίρων για στοχευμένες παρεμβάσεις.

Προβλέπεται δέσμη δράσεων για τη διακοπή του κύκλου της φτώχειας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων νέων πρωτοβουλιών για την ένταξη όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και μέτρων στήριξης των ηλικιωμένων μέσω επαρκών συντάξεων.

Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά ενισχύεται, διασφαλίζοντας δωρεάν και ουσιαστική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως προσχολική εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και σίτιση στα σχολεία.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των γονέων σε ποιοτική απασχόληση, υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και ισχυρά κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας. Η στρατηγική περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την πρόσβασή τους σε προγράμματα καθοδήγησης, ενώ προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή ευρωπαϊκής κάρτας για παιδιά που έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στεγαστική κρίση, καθώς οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 60% στην ΕΕ από το 2013, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλη στέγαση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την πρόληψη του αποκλεισμού από τη στέγαση και την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, στο πλαίσιο σχετικής πρότασης για σύσταση του Συμβουλίου.

Η προσέγγιση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και στην παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, με στόχο τη σταθερή και αξιοπρεπή κατοικία για όλους. Παράλληλα, προωθούνται λύσεις για τη μείωση του αριθμού των αστέγων, που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο στην ΕΕ.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση της στρατηγικής της για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς 90 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με αναπηρία. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία: μόνο το 55% απασχολούνται, έναντι 77% των ατόμων χωρίς αναπηρία, ενώ 1,4 εκατομμύρια παραμένουν σε ιδρύματα και 1 στους 3 αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.

Οι δράσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και στάθμευσης, τη δημιουργία «συμμαχίας για ανεξάρτητη διαβίωση», τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταφορών και την επένδυση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, δήλωσε: «Η Ευρώπη καθοριζόταν ανέκαθεν όχι μόνο από την οικονομική της ισχύ, αλλά και από το κοινωνικό της μοντέλο και την αλληλεγγύη της. Τα επόμενα χρόνια οι αξίες αυτές θα δοκιμαστούν και η αντίδρασή μας θα διαμορφώσει όχι μόνο τις οικονομίες μας, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας, η πρώτη του είδους της, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας: με ισχυρές πολιτικές και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη της φτώχειας και στην επιτάχυνση της δράσης για όσους έχουν ήδη πληγεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

