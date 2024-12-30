Σε πέντε άτομα αποδόθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο του τραγουδιστή των One Direction, Liam Payne στην Αργεντινή, σύμφωνα με το BBC.

Ο 31χρονος σταρ πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Η διευθύντρια του ξενοδοχείου, Gilda Martin, και ο ρεσεψιονίστ, Esteban Grassi, καθώς και ο φίλος του Payne, Roger Nores, έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της Αργεντινής.

Ο Ezequiel Pereyra -ο οποίος επίσης δούλευε στο ξενοδοχείο- και ο Braian Paiz, ένας σερβιτόρος, έχουν κατηγορηθεί για την προμήθεια ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το νομικό σύστημα της Αργεντινής, η εισαγγελία συλλέγει στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια παρουσιάζει στον δικαστή, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε δίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο της εισαγγελίας, η δικαστής Λόρα Μπρουνιάρ έχει ήδη λάβει την απόφαση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο την Παρασκευή.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά αυτής της απόφασης. Εάν οι προσφυγές τους δεν ευοδωθούν, ξεκινά η δοκιμαστική φάση.

Στα δικαστικά έγγραφα, η δικαστής Bruniard απαρίθμησε τις κατηγορίες εναντίον των πέντε υπόπτων, οι οποίοι αναφέρονται με τα αρχικά τους, όπως συνηθίζεται στα δικαστικά έγγραφα σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Υπάλληλος ξενοδοχείου EDP είναι ύποπτος ότι πούλησε κοκαΐνη στον Liam Payne στις 15 και 16 Οκτωβρίου

Ο φίλος του Payne, RLN, είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια επειδή φέρεται ότι «δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά του περίθαλψης και βοήθειας» προς τον τραγουδιστή, αφού τον «άφησε στην τύχη του γνωρίζοντας ότι ήταν ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό του και γνωρίζοντας ότι [ο Payne] υπέφερε από πολλαπλούς εθισμούς»

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου GAM είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια επειδή φέρεται ότι απέτυχε να εμποδίσει τον Πέιν να μεταφερθεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του λίγες στιγμές πριν από το θάνατό του. Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, δεδομένης της κατάστασης του Πέιν, το μπαλκόνι του δωματίου αποτελούσε "σοβαρή απειλή" και ο διευθυντής θα έπρεπε να είχε διασφαλίσει ότι ο Πέιν κρατούνταν σε ασφαλές μέρος μέχρι να φτάσει η ιατρική βοήθεια

Ο επικεφαλής ρεσεψιονίστ ERG είναι επίσης ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια επειδή φέρεται να ζήτησε από τρία άτομα να «σύρουν» τον Πέιν, ο οποίος δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, στο δωμάτιό του, αντί να τον κρατήσουν ασφαλή.

Η δικαστής Bruniard είπε ότι δεν πίστευε ότι ο φίλος του Liam Payne, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και η ρεσεψιονίστ «σχεδίασαν ή ήθελαν τον θάνατο του Payne», αλλά ότι οι ενέργειές τους είχαν δημιουργήσει «κίνδυνο» για τη ζωή του.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι τρεις μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια.

Η ποινή για προμήθεια ναρκωτικών είναι αυστηρότερη και κυμαίνεται από τέσσερα έως 15 χρόνια φυλάκισης.

Η δικαστής Bruniard διέταξε την κράτηση των δύο κατηγορουμένων για την προμήθεια ναρκωτικών.

Έχουν κληθεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο εντός 24 εργάσιμων ωρών.

Τον Νοέμβριο, το γραφείο του εισαγγελέα είπε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ίχνη αλκοόλ, κοκαΐνης και ενός συνταγογραφούμενου αντικαταθλιπτικού στο σώμα του Πέιν.

Η νεκροψία-νεκροτομή διαπίστωσε την αιτία θανάτου του ως «πολλαπλό τραύμα» και «εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία», ως αποτέλεσμα της πτώσης από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, οι ιατρικές εκθέσεις υποδεικνύουν, επίσης, ότι ο Πέιν μπορεί να έπεσε σε κατάσταση ημι- ή ολικής απώλειας των αισθήσεων.

Το γραφείο του εισαγγελέα είπε ότι αυτό απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας συνειδητής ή εκούσιας πράξης από τον Πέιν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τραγουδιστής δεν ήξερε τι έκανε ούτε είχε καμία κατανόηση των πράξεών του.

Ο Ρότζερ Νόρες είπε ότι ήταν «πολύ καλός φίλος» του τραγουδιστή και είχαν περάσει χρόνο μαζί την ημέρα που πέθανε η σταρ. Προσέθεσε ότι ο Πέιν «φαινόταν παιχνιδιάρης και χαρούμενος» όταν τον άφησε περίπου μια ώρα πριν ο μουσικός πέσει από το μπαλκόνι.

Μετά το θάνατο του Πέιν, η αστυνομία βρήκε ουσίες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και αντικείμενα και έπιπλα που είχαν υποστεί ζημιές.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου είχε κάνει δύο κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λέγοντας ότι είχε έναν επισκέπτη που είχε πάρει «πάρα πολλά ναρκωτικά και αλκοόλ» και «βεβήλωνε ολόκληρο το δωμάτιο», όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Ο Πέιν έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ποπ μετά την εμφάνισή του στο X Factor και τη φήμη με το boyband One Direction τη δεκαετία του 2010, προτού το συγκρότημα προχωρήσει σε επ' αόριστον διάλειμμα τον Ιανουάριο του 2016.

Η κηδεία του τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε στο Amersham, Buckinghamshire, τον περασμένο μήνα.

Οι πρώην συμπαίκτες του στο συγκρότημα Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan και Zayn Malik ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στην κηδεία, μαζί με τη φίλη του Payne, Kate Cassidy και την πρώην σύντροφό του Cheryl, με την οποία έχει έναν γιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.