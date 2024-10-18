Συνεχίζεται το μυστήριο με τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, καθώς ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής και πρώην μέλος των One Direction, που έπεσε χθες από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένο Άιρες.

Σπασμένη οθόνη τηλεόρασης και διάφορα αντικείμενα διασκορπισμένα στη σουίτα, όπως ένα κουτί σαπουνιού, αναπτήρας, υπολείμματα κεριών, αλουμινόχαρτο διακρίνονται μεταξύ άλλων σε εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε ο 31χρονος στην Αργεντινή.

H αυτοψία των Αρχών στο δωμάτιο

Η αστυνομία της Αργεντινής βρήκε το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος των One Direction Λίαμ Πέιν στο Μπουένος Άιρες σε «απόλυτη αναστάτωση», κατά τις έρευνες που πραγματοποίησε μετά τον θάνατό του, όπως ανακοίνωσε χθες περιγράφοντας πως διάφορα αντικείμενα ήταν σπασμένα και φάρμακα διασκορπισμένα παντού.

Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς, ο Πέιν είχε μιλήσει δημοσίως σχετικά με τη μάχη που έδινε με θέματα ψυχικής υγείας και την κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση του να είναι διάσημος.

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως στο αίθριο του ξενοδοχείου, όπου έπεσε ο Πέιν, βρήκε ένα μπουκάλι ουίσκι, έναν αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως σημείωσαν, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από τα αντικείμενα αυτά.

Στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου στη συνοικία Παλέρμο της πόλης, η αστυνομία έκανε γνωστό πως βρήκε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενεργειακά συμπληρώματα διατροφής και το φάρμακο κατά του άγχους Clonazepam.

«Κατά την είσοδό μας, παρατηρήθηκε ότι επικρατούσε απόλυτη ακαταστασία, με διάφορα αντικείμενα σπασμένα», λέει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας πως πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και περισυνέλεξαν και άλλα στοιχεία προκειμένου να αναλυθούν στο εργαστήριο, όπως επίσης ένα σημειωματάριο και ένα διαβατήριο.

«Η περιοχή του μπαλκονιού εξετάστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτήν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Πριν από την πτώση του Πέιν, ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου CasaSur, στη συνοικία Παλέρμο κάλεσε την αστυνομία, ζητώντας βοήθεια με έναν φιλοξενούμενο, ο οποίος, όπως ειπώθηκε, έκανε γυαλιά καρφιά το δωμάτιό του και φαινόταν να βρίσκεται υπό την επιρροή ναρκωτικών ή αλκοόλ, όπως ακούγεται σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ασφαλείας του Μπουένος Άιρες.

«Έχουμε έναν φιλοξενούμενο που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Και ναι… Όταν έχει τις αισθήσεις του, σπάει, σπάει τα πάντα στο δωμάτιο. Και πρέπει να στείλετε κάποιον, παρακαλώ», λέει ο υπάλληλος του ξενοδοχείου στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της κλήσης.

«Πρέπει να στείλετε κάποιον επειγόντως, διότι δεν γνωρίζω εάν η ζωή του ενοίκου κινδυνεύει. Βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με μπαλκόνι. Και φοβόμαστε ότι θα κάνει κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα μια αστυνομική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Λίαμ Πέιν υπέστη πολλαπλές κακώσεις και πέθανε από τις συνέπειες της πτώσης του.

Η προκαταρκτική νεκροψία-νεκροτομή διαπίστωσε ότι ο Λίαμ Πέιν υπέστη «εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία» και «πέθανε από τις επιπτώσεις της πτώσης», ανέφερε η αστυνομική πηγή στο AFP.

Ο Λίαμ Πέιν πέθανε από κακώσεις που προκλήθηκαν από πτώση από ύψος

Ο πρώην μουσικός του συγκροτήματος One Direction Λίαμ Πέιν πέθανε από πολλαπλές κακώσεις και εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, την οποία προκάλεσε μια πτώση, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα της Αργεντινής, ο οποίος αποκάλυψε τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργήθηκε στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η έκθεση της νεκροψίας νεκροτομής κάνει λόγο για τραύματα που είναι συμβατά με εκείνα τα οποία προκαλεί μια πτώση από ύψος. Τα τραύματα στο κεφάλι επαρκούσαν για να προκαλέσουν θάνατο.

Ο Πέιν, ηλικίας 31 ετών, που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα One Direction, βρέθηκε νεκρός, αφότου έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπου βρισκόταν το δωμάτιό του σε ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες χθες.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, μια σειρά ουσιών κατασχέθηκαν από το δωμάτιο του μουσικού, οι οποίες υποδηλώνουν μια προηγούμενη κατάσταση κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών.

Το γραφείο του εισαγγελέα επισημαίνει επίσης ότι ο Πέιν θα μπορούσε να είχε πέσει ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή να είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του.

Ο θάνατος του Πέιν ερευνάται, αν και όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ήταν μόνος τη στιγμή της πτώσης, λέει το γραφείο του εισαγγελέα.

Εξάλλου, η έκθεση των εγκληματολόγων δείχνει ότι κανένα τραύμα δεν παρατηρήθηκε, το οποίο θα υποδείκνυε την εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Ο εισαγγελέας της Αργεντινής επισημαίνει ότι η έρευνα εξετάζει την πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων σε γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του Πέιν.

Στο πλαίσιο αυτό, πέντε μάρτυρες καταθέτουν σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Πέιν.

