Την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψή του στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προσγειώθηκε χθες, Πέμπτη, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), στο αεροδρόμιο του Βερολίνου με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One. Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε ωστόσο λόγω του τυφώνα «Μίλτον» που έπληξε την περιοχή της Φλόριντα και πραγματοποιείται τελικά τώρα, περιορισμένη σε χρόνο, αλλά σε εξαιρετικό κλίμα για τις σχέσεις Γερμανίας - ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν περιορίστηκε τελικά στις απολύτως απαραίτητες συναντήσεις, καθώς, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναχωρήσει από το Βερολίνο σήμερα στις 17:10 (τοπική ώρα). Στις 10:00 ο κ. Μπάιντεν θα φθάσει στο Προεδρικό Ανάκτορο Bellevue, όπου θα γίνει δεκτός με στρατιωτικές τιμές από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Αξίας, η υψηλότερη τιμή στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και επίσημη δεξίωση. Στις 11:30 θα μεταβεί στην καγκελαρία, όπου θα έχει συνάντηση και γεύμα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, όπου επίσης έχει προγραμματιστεί ενημέρωση των ΜΜΕ.

Στις 13:45 στην καγκελαρία αναμένονται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ. Η τετραμερής συνάντηση θα έχει ως κεντρικά ζητήματα τις εξελίξεις στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η συνάντηση αυτή επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί το προηγούμενο Σάββατο στο Βερολίνο.

Η παρουσία του Τζο Μπάιντεν στο Βερολίνο, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές και σχεδόν τρεις μήνες πριν από την λήξη της θητείας του, σηματοδοτεί μια φάση ιδιαίτερα αναβαθμισμένων διμερών σχέσεων, λόγω κυρίως της στενής συνεργασίας στην στήριξη της Ουκρανίας. Επιπλέον, από την πλευρά του Λευκού Οίκου έγινε τις προηγούμενες ημέρες γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να εκφράσει και προσωπικά την ευγνωμοσύνη του στον Όλαφ Σολτς, ο οποίος δέχθηκε τον περασμένο Αύγουστο να συμπεριληφθεί στην ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και ο Βαντίμ Κράζικοφ, ρώσος πράκτορας, καταδικασμένος σε ισόβια για την δολοφονία πρώην Τσετσένου μαχητή τον Αύγουστο του 2019 στο Βερολίνο. Η παράδοση του Κράζικοφ είχε τεθεί από το Κρεμλίνο ως απόλυτη προϋπόθεση για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων στην Ρωσία.

Για την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν εφαρμόζεται στο Βερολίνο το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφαλείας, με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς να περιφρουρούν τις μετακινήσεις του Αμερικανού προέδρου, μαζί με στελέχη της αμερικανικής Secret Service. Η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει, στην Potsdamer Platz, έχει αποκλειστεί από προχθές, Τετάρτη, ωστόσο τον κ. Μπάιντεν περίμεναν ως αργά απόψε στον δρόμο τουλάχιστον 200 άτομα. Για σήμερα πάντως έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την στάση των ΗΠΑ στο Μεσανατολικό, υπό το σύνθημα «Ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι ευπρόσδεκτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

