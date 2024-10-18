Όρμπαν: Δεν υπάρχει «σχέδιο νίκης του Ζελένσκι», είναι ήδη ηττημένος, αυτός και η ΕΕ

Το λεγόμενο «σχέδιο νίκης» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι οδηγεί στην ήττα του, ισχυρίστηκε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.



Όπως δήλωσε, ο Ουκρανός ηγέτης παρουσίασε το στρατιωτικό του σχέδιο για τη νίκη επί της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής εξακολουθούν να είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με Όρμπαν, η Ουγγαρία πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ήδη ηττηθεί μαζί με την Ουκρανία. «Οι ηττημένοι θέλουν τώρα να προχωρήσουν σε ένα σχέδιο νίκης... Έχουμε πει ότι δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό. Δεν μπορείς να κερδίσεις με αυτό το σχέδιο νίκης», επέμεινε ο Όρμπαν.

«Είπα στον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μόνο δύο επιλογές: ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ή να μάς δώσετε πυρηνικά όπλα» δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για να προστατευτεί στο μέλλον, η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή να είναι μέλος μιας μεγάλης συμμαχίας ασφάλειας, που είναι το ΝΑΤΟ, και η χώρα επιλέγει το δεύτερο» σημείωσε.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει πραγματικά χώρο στη διπλωματία, όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαστε ισχυροί», είπε ενώπιον των ηγετών των 27 χωρών μελών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.