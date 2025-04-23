Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο περίπου 5% στην προκαταρκτική διαπραγμάτευση την Τετάρτη, μετά την απόφαση του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ ότι θα αφιερώνει από τον Μάιο λιγότερο χρόνο στην αμερικανική κυβέρνηση, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος θα αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τις επιχειρήσεις του και τη βελτίωση των πωλήσεων οι οποίες κατρακυλούν τον τελευταίο καιρό.

Η συμμετοχή του Μασκ στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο κοινό και στην πολιτική, οδηγώντας κατά διαστήματα σε διαμαρτυρίες και βανδαλισμούς στους εκθεσιακούς χώρους της Tesla.

Ο Μασκ αναγνώρισε τα προβλήματα στην εταιρεία αλλά διέλυσε τις ανησυχίες ότι η ζημιά της μάρκας ευθύνεται για την απότομη από την αναμενόμενη πτώση 25% στις πωλήσεις αυτοκινήτων της Tesla το πρώτο τρίμηνο και μια βουτιά 71% στα συνολικά καθαρά κέρδη.

«Οι επενδυτές μπορούν να αναπνεύσουν και να ανακουφιστούν προσωρινά καθώς ο Ίλον Μασκ είπε ότι θα αποχωρήσει από τη DOGE τον επόμενο μήνα, δυνητικά χαλαρώνοντας μέρος της πίεσης στην εικόνα της μάρκας της Tesla», δήλωσε ο Chris Beauchamp, αναλυτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών IG.

«Μετά από μια πτώση της τιμής της μετοχής κατά 50%, οι επενδυτές τείνουν να έχουν διαφορετική άποψη και με τον Μασκ τώρα να κάνει στροφή, αυτά τα στοιχεία μπορούν να παραμεριστούν με την ελπίδα ότι ένα χέρι βοηθείας θα απλωθεί ξανά».

«Οι επενδυτές φαίνονται πρόθυμοι να παραβλέψουν τη μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων προς το παρόν, αντί να επιλέγουν να επικεντρωθούν στο μεγαλύτερο έπαθλο: ένα αυτόνομο μέλλον», δήλωσε ο Matt Britzman, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Hargreaves Lansdown.

Τα στοιχεία της Tesla το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν απογοητευτικά, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης κατά 20% στα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία και κατά 71% των καθαρών εσόδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.