Εισαγγελική έρευνα για τέλεση ποινικών αδικημάτων διετάχθη εις βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, για δηλώσεις του σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για «απειλή» και «στοχοποίηση ατόμων που ερευνούν υποθέσεις τρομοκρατίας», αναφορικά με τις δηλώσεις του εις βάρος του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ και της οικογένειάς του.

Ο 43χρονος Ακίν Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς, στη σύλληψη και καθαίρεση του δημάρχου Εσένγιουρτ της Κωνσταντινούπολης, του μεγαλύτερου περιφερειακού δήμου της χώρας, ο οποίος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ μόλις χτες, Κυριακή, κατόπιν εντολής του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και επεβλήθησαν περιοριστικά μέτρα εις βάρος του προέδρου της Νεολαίας του CHP, του Τζεμ Αϊντίν. Στο παρελθόν, ο Γκιουρλέκ είχε χρηματίσει υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, είχε χαρακτηρίσει τον Ακίν Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Στην επίμαχη τηλεοπτική συνέντευξή του ο Ιμάμογλου είχε δηλώσει, απευθυνόμενος στον εισαγγελέα, ότι «εμείς θα καταργήσουμε τη νοοτροπία που σε κυβερνά από το μυαλό αυτού του έθνους, προκειμένου να σώσουμε ακόμη και τα παιδιά σου από αυτές τις πρακτικές. Μην το ξεχνάς αυτό».

Μετά την ποινική έρευνα, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι δεν απείλησε την οικογένεια και τα παιδιά κανενός. «Κάθε λέξη που χρησιμοποίησα ήταν ένα αίτημα για μία αμερόληπτη νομοθεσία για τα παιδιά και το μέλλον όλων σε αυτή τη χώρα. Υποστηρίζω όσα είπα», σημείωσε.

Εις βάρος του Ιμάμογλου εκκρεμεί πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών από τη γνωστή υπόθεση του 2019, επειδή χαρακτήρισε «ανόητους» τα μέλη του Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής που δεν επικύρωσαν τη νίκη του στον δήμο της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να επαναληφθούν οι εκλογές στις οποίες επίσης αναδείχθηκε νικητής.

Πηγές της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι στήνει δικαστικές παγίδες εις βάρος του Ιμάμογλου για να ανακόψει την πολιτική άνοδό του ακόμη και στην προεδρία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

