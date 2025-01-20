Βρετανός ΥΠΕΞ για Τραμπ: Δεν είναι «πολεμοκάπηλος»

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι εγκωμίασε σήμερα τη «χάρη» του Ντόναλντ Τραμπ, η ορκωμοσία του οποίου για μια δεύτερη προεδρική θητεία θα γίνει σήμερα, προσθέτοντας ότι αυτός ο τελευταίος δεν είναι ένας «πολεμοκάπηλος».

Ο εργατικός υπουργός, ο οποίος ήταν στην αντιπολίτευση το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον είχε χαρακτηρίσει «κοινωνιοπαθή με νεοναζιστικές συμπάθειες» και «τύραννο με περούκα».

Στη διάρκεια συνέντευξής του στο Radio 4 του BBC, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος από τον Ιούλιο είναι υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως «σ' αυτό το ρόλο (...) πρέπει να επιδεικνύει κανείς ρεαλισμό, δηλαδή παίρνεις τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι».

«Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι τον ψήφισαν 77 εκατομμύρια Αμερικανοί», δήλωσε.

Το Σεπτέμβριο, είχε συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για ένα δείπνο με τον δισεκατομμυριούχο στη Νέα Υόρκη.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο συνάντησα (...) είχε απίστευτη χάρη, ήταν γενναιόδωρος, φρόντιζε να είναι καλός οικοδεσπότης, πολύ αστείος, πολύ, πολύ, πολύ φιλικός, πολύ θερμός οφείλω να πω αναφορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη βασιλική οικογένειά μας και τη Σκωτία», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Φόρεϊν Όφις.

Από το δείπνο του με τον Ντόναλντ Τραμπ το Σεπτέμβριο, ο Ντέιβιντ Λάμι λέει πως συγκράτησε ότι «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σε καμιά περίπτωση ένας πολεμοκάπηλος».

«Αισθανόμουν αληθινά ότι, απέναντι στα πιο κακόβουλα συμφέροντα του κόσμου, είναι πολύ ξεκάθαρος ότι θέλει να είναι ισχυρός και δυνατός, αλλά δεν προωθεί τον πόλεμο», συνέχισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Τραμπ θέλει «να αλλάξει τους κανόνες του παιγνιδιού» και μοιάζει αποφασισμένος να επιτύχει μια εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του οποίου είναι ιστορικά πιο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα, καταβάλλει προσπάθειες για να προσεγγίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στάρμερ, ο οποίος είναι εδώ και μήνες στόχος του αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει γίνει στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε χθες, Κυριακή, τα «πιο θερμά συγχαρητήριά» του στον νέο πρόεδρο και προέβαλε τα «ακλόνητα θεμέλια» της «ιστορικής» συμμαχίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.