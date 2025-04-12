Λευκός Οίκος: Στη λίστα των δασμών αυτοκίνητα, χάλυβας, φάρμακα και μικροτσιπ

Αυτοκίνητα, χάλυβας, φάρμακα και μικροτσίπ θα βρίσκονται στη λίστα με τα προϊόντα που υπόκεινται στους δασμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου το Σάββατο, επικαλούμενος δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συζήτηση για τους δασμούς «άνοιξε» μετά την εξαίρεση των smartphones και των υπολογιστών από τη λίστα. Φαίνεται ωστόσο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προτίθεται να κάνει άλλες υπαναχωρήσεις, καθώς δεν επιθυμεί να απωλέσει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που θεωρεί ότι έχει αποκτήσει.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δεν θα εξαιρέσει αυτοκίνητα, φάρμακα, χάλυβα και μικροτσίπ, καθώς και άλλα προϊόντα από τη λίστα του, προκειμένου να επιφέρει δικαιοσύνη στις τιμές και να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

