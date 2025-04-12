«Πήρα όλες τις σωστές απαντήσεις». Αυτή ήταν η πρώτη φράση που είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, μετά την επιστροφή του από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.
Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One μετά το τσεκ - απ είπε ότι πιστεύει ότι τα πήγε καλά και ότι τα αποτελέσματα θα βγουν την Κυριακή.
Δεν μοιράστηκε πολλές άλλες συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τις εξετάσεις, είπε ωστόσο ότι έδειξαν πως έχει «καλή καρδιά, καλή ψυχή, πολύ καλή ψυχή».
- Βόρεια Μακεδονία: Μαζικές συλλήψεις για την τραγωδία στο Κότσανι με 61 νεκρούς - Μεταξύ τους και 3 πρώην υπουργοί Οικονομικών
- Γιατί οι δασμοί του Τραμπ δεν θα φέρουν την Κίνα και την Ευρώπη πιο κοντά
- Σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα» οι πρώτες επαφές ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν - Το επόμενο Σάββατο ο δεύτερος γύρος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.