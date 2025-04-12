«Πήρα όλες τις σωστές απαντήσεις». Αυτή ήταν η πρώτη φράση που είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, μετά την επιστροφή του από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One μετά το τσεκ - απ είπε ότι πιστεύει ότι τα πήγε καλά και ότι τα αποτελέσματα θα βγουν την Κυριακή.

Δεν μοιράστηκε πολλές άλλες συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τις εξετάσεις, είπε ωστόσο ότι έδειξαν πως έχει «καλή καρδιά, καλή ψυχή, πολύ καλή ψυχή».

Πηγή: skai.gr

