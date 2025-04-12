Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το αποτέλεσμα του ιατρικού τσεκ - απ που υποβλήθηκε ο Τραμπ: Τι είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει «καλή καρδιά, καλή ψυχή, πολύ καλή ψυχή»

Τραμπ

«Πήρα όλες τις σωστές απαντήσεις». Αυτή ήταν η πρώτη φράση που είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ, μετά την επιστροφή του από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One μετά το τσεκ - απ είπε ότι πιστεύει ότι τα πήγε καλά και ότι τα αποτελέσματα θα βγουν την Κυριακή.

Δεν μοιράστηκε πολλές άλλες συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τις εξετάσεις, είπε ωστόσο ότι έδειξαν πως έχει «καλή καρδιά, καλή ψυχή, πολύ καλή ψυχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ εξετάσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark