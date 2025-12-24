Ως πρώτο στόχο των ΗΠΑ την επιβολή της καραντίνας στη Βενεζουέλα https://www.skai.gr/tags/venezouelaόρισε την Τετάρτη, με επίσημη ανκοινωσή του, ο Λευκός Οικος.

Όπως ανακοινώθηκε, αν και υπάρχουν και στρατιωτικές επιλογές, στην παρούσα φάση οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα επικεντρώσουν τη δράση τους στη διασφάλιση της καραντίνας, ενώ θα επιβληθούν και κυρώσεις για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.

Πηγή: skai.gr

