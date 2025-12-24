Η Χαμάς δημοσίευσε την Τετάρτη την δική της εκδοχή για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, με τίτλο «Η δική μας αφήγηση... Al-Aqsa Flood: Δύο χρόνια σταθερότητας και θέλησης για απελευθέρωση».

Το έγγραφο περιγράφει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, την οποία αποκαλεί «Al-Aqsa Flood» (Πλημμύρα στο Αλ-Άκσα), ως κάτι περισσότερο από μια στρατιωτική επιχείρηση, παρουσιάζοντάς την σαν ένα «καθοριστικό ιστορικό γεγονός».

Χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στα κίνητρα και το πλαίσιο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, στα γεγονότα εκείνης της ημέρας, και σε αυτό που η Χαμάς περιγράφει ως έρευνα για την «επίθεση».

Επιπλέον κεφάλαια επικεντρώνονται στην πορεία του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σε αυτό που η Χαμάς περιγράφει ως «διπλωματική» δραστηριότητα και στις προτεραιότητές της για το τρέχον στάδιο του πολέμου.

Το 42σέλιδο έγγραφο επαναλαμβάνει τα πολιτικά αιτήματα της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και της επιστροφής των παλαιστινίων προσφύγων.

Προηγούμενο προπαγανδιστικό έγγραφο της Χαμάς για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου

Στις αρχές του 2024, η Χαμάς δημοσίευσε το έγγραφο «Η δική μας αφήγηση: Επιχείρηση Al-Aqsa Flood», στο οποίο παρουσίαζε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το έγγραφο αυτό κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο και σε έντυπη μορφή. Αναφέρθηκε ότι διανεμήθηκε σε πανεπιστημιουπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, όπου εμφανίστηκε σε φοιτητικά φόρουμ και σε χώρους διαμαρτυρίας.

Επικρίθηκε για την αμφισβήτηση ή την παράλειψη ευρέως τεκμηριωμένων αφηγήσεων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και για το ότι τις παρουσίασε με ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους.

Η συνεχιζόμενη χρήση του όρου «Πλημμύρα στο Αλ-Άκσα» από τη Χαμάς αντικατοπτρίζει το ίδιο πλαίσιο και για το νέο έγγραφο.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, στο νέο έγγραφο η Χαμάς δεν ασχολείται με συγκεκριμένους ισχυρισμούς σχετικά με δολοφονίες αμάχων, σεξουαλική κακοποίηση ή ομηρίες κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

