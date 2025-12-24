Λογαριασμός
Προς νέες αποκαλύψεις; Εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. έγγραφα που μπορεί να αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν

«Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου υλικού, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες ακόμα»

Επστάιν

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, και το FBI, ενημέρωσαν την Τετάρτη το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχουν ανακαλύψει πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν.

«Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου υλικού, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες ακόμα» αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X. 

TAGS: Τζέφρι Επστάιν ΗΠΑ FBI
