Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, και το FBI, ενημέρωσαν την Τετάρτη το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχουν ανακαλύψει πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν.

«Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου υλικού, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες ακόμα» αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X.

The US Attorney for the Southern District of New York and the FBI have informed the Department of Justice that they have uncovered over a million more documents potentially related to the Jeffrey Epstein case. The DOJ has received these documents from SDNY and the FBI to review… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

