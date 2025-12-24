Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε νέα προθυμία να κάνει παραχωρήσεις σε πολλά βασικά σημεία διαπραγμάτευσης που έχουν απειλήσει να καθυστερήσουν μια νεοσύστατη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα, πετώντας ουσιαστικά τη μπάλα στο γήπεδο της Ρωσίας, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή και ευρεία συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο 20 σημείων που περιέγραψε ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ ημών, της Αμερικής, της Ευρώπης και των Ρώσων». Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών χωρών που θα αποτελέσουν κρίσιμο σημείο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να λάβει απάντηση από τη Μόσχα την Τετάρτη, αφότου η αμερικανική πλευρά συνεργαστεί με το Κρεμλίνο.

Το προσχέδιο της συμφωνίας των 20 σημείων αντιπροσωπεύει μια συντομευμένη έκδοση του αρχικού σχεδίου 28 σημείων που οι ΗΠΑ συζήτησαν προηγουμένως με τη ρωσική πλευρά. Στις παρατηρήσεις του, ο Ζελένσκι περιέγραψε αυτό που η ουκρανική πλευρά θεωρεί ως αποδεκτό συμβιβασμό για την απόσυρση των στρατευμάτων της από τμήματα της περιοχής Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία σήμερα δεν κατέχονται από ρωσικές δυνάμεις.

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη οχυρών», τις οχυρωμένες ουκρανικές πόλεις, όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι οποίες προσώρας εμποδίζουν οποιαδήποτε πιθανή ρωσική προέλαση βαθύτερα στην καρδιά της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει ουσιαστικά να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονέτσκ προκειμένου να λειτουργήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Περιγράφοντας λεπτομερώς τη θέση της χώρας του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προβεί σε απόσυρση των δυνάμεών της, ισοδύναμη με έδαφος που παραχωρήθηκε από ουκρανικά στρατεύματα, δημιουργώντας ουσιαστικά μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη γύρω από ορισμένες από τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

«Εάν δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη εδώ, και αυτό προβλέπει μια ουσιαστικά αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, - που σημαίνει ότι οι βαριές δυνάμεις απομακρύνονται από αυτήν την περιοχή - και η απόσταση, για παράδειγμα, είναι 40 χιλιόμετρα (θα μπορούσε να είναι πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα) - τότε εάν αυτές οι δύο πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, είναι η ελεύθερη οικονομική μας ζώνη, οι Ρώσοι θα πρέπει να αποσύρουν τα στρατεύματά τους αναλόγως κατά πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Βασικά σημεία του σχεδίου

Μεταξύ των άλλων βασικών σημείων του σχεδίου που σκιαγράφησε ο Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων αναθεωρήσεων από το Κίεβο:

Επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας·

Εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα «αντανακλούσαν το Άρθρο 5» - την ακρογωνιαίο λίθο της αμοιβαίας αυτοάμυνας του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο θα απαιτούσε στρατιωτική απάντηση και επαναφορά κυρώσεων κατά της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά οι εγγυήσεις θα ανακαλούνταν εάν η Ουκρανία εξαπολύσει επίθεση στη Ρωσία ή ανοίξει πυρ σε ρωσικό έδαφος χωρίς πρόκληση·

Ένα πακέτο ανάπτυξης για την υποστήριξη της μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τεχνολογία, κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και επενδύσεις στον τομέα φυσικού αερίου της Ουκρανίας από αμερικανικές εταιρείες. Ο Ζελένσκι εκτίμησε τις συνολικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο σε 800 δισεκατομμύρια δολάρια·

Μια συμβιβαστική πρόταση για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, που κατέχεται σήμερα από τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία προτείνει ο σταθμός να λειτουργεί από μια κοινή επιχείρηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, με το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να πηγαίνει στην Ουκρανία και το υπόλοιπο να κατανέμεται από τις ΗΠΑ·

Την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Νικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας·

Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, με την εφαρμογή να παρακολουθείται και να εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ· και

Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν στη συμφωνία.

Ο έλεγχος της επικράτειας είναι το πιο περίπλοκο σημείο οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης εκτενώς για ένα πιθανό δημοψήφισμα στην Ουκρανία που θα επισημοποιούσε το τέλος του πολέμου.

«Οι άνθρωποι θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιλέξουν: μας ταιριάζει αυτό το τέλος ή όχι;» είπε. «Αυτό θα ήταν το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα απαιτεί τουλάχιστον 60 ημέρες. Και χρειαζόμαστε μια πραγματική κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να το τηρήσουμε. Με άλλα λόγια, το δημοψήφισμα δεν θα ήταν νόμιμο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι δεν μπορεί να αναμένεται από τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία να ψηφίσουν δίκαια.

«Αλλά στην περιοχή που ελέγχουμε, όπου μπορεί πραγματικά να διεξαχθεί ένα νόμιμο και δίκαιο δημοψήφισμα, η διαδικασία ψηφοφορίας και προετοιμασίας - όπως, παρεμπιπτόντως, με τις πιθανές εκλογές για τις οποίες μιλούν οι εταίροι μας - πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό ασφαλείς συνθήκες», σημείωσε. «Χωρίς ασφάλεια, αμφισβητείται και η νομιμότητα. Εξηγούμε όλα αυτά στους εταίρους μας».

Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας. Ο Πούτιν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν είναι νόμιμη και ότι η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές για να λειτουργήσει μια ειρηνευτική συμφωνία. Η προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε το 2024, αλλά οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν υπό στρατιωτικό νόμο που επιβλήθηκε μετά την γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά τα πολεμικά μέτρα έχουν επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Η ειρηνευτική προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ - με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ - προχωρά αργά τις τελευταίες εβδομάδες. Το Σαββατοκύριακο, μια ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ουκρανό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ρουστέμ Ούμεροφ και τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ συναντήθηκαν ξεχωριστά με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε συνομιλίες που ο Ουίτκοφ χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ έδωσε στον Πούτιν «μια λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στο Μαϊάμι. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Μόσχα θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματά της και θα συνεχίσει τις επαφές στο εγγύς μέλλον μέσω των υφιστάμενων καναλιών».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η Μόσχα θεωρεί «αντιπαραγωγικό» να συζητά τις διαπραγματεύσεις στον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

