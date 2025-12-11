Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα κατασχέσουν το πετρέλαιο του τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η κατάσχεση του τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έγινε βάσει εντάλματος του υπουργείου Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να δεσμεύσουν και το πετρέλαιο που μεταφέρει, τηρώντας πλήρως τη νόμιμη διαδικασία.

Στην ενημέρωση η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι το πλοίο αναμένεται να οδηγηθεί σε αμερικανικό λιμάνι.

Απαντώντας στο ερώτημα δημοσιογράφου αν η επιχείρηση «Southern Spear» αφορά τα ναρκωτικά ή το πετρέλαιο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι η πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα στοχεύει τόσο στη διακοπή της ροής παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ όσο και στην παρεμπόδιση της παραβίασης κυρώσεων.



Πηγή: skai.gr

