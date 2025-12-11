Η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε πόλεις στις ΗΠΑ κόστισε περισσότερα από 340 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα μια Αμερικανίδα γερουσιάστρια, υπογραμμίζοντας το κόστος της χρήσης του στρατού από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις πόλεις όπου ηγούνται Δημοκρατικοί.

Ο Τραμπ ανέπτυξε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο, στο Όρεγκον και στο Μέμφις, στο Τενεσί, αν και ορισμένες από αυτές τις αποστολές διακόπηκαν προσωρινά καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Η γερουσιάστρια Τάμι Ντακγουόρθ από το Ιλινόι δήλωσε πως οι αναπτύξεις αυτών των δυνάμεων έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής 341,3 εκατομμύρια δολάρια και ότι δεν περιλαμβάνουν το κόστος των χιλιάδων στρατευμάτων που έχουν σταλεί κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό.

«Αυτό το κόστος (...) δεν είναι υπερεκτιμημένο», είπε η Ντάκγουορθ, η ίδια βετεράνος πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Το γραφείο της γερουσιάστριας έκανε γνωστό πως η Ντάκγουορθ πήρε τις εκτιμήσεις δαπάνης από τη διοίκηση Τραμπ.

Περισσότερα από 2000 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται στην Ουάσιγκτον μετά την αρχική ανάπτυξη στρατιωτών από τον Τραμπ τον Αύγουστο, στο πλαίσιο των κατασταλτικών μέτρων κατά της μετανάστευσης και του εγκλήματος του προέδρου.

Ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικανός, διέταξε την αποστολή επιπλέον 500 στρατιωτών στην Ουάσιγκτον μετά την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια. Μία από τους τραυματίες υπέκυψε από τα τραύματά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προασπίστηκε επίσης την απόφασή του να αναπτύξει στρατεύματα στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Πόρτλαντ στο Όρεγκον, λέγοντας πως είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουν αυτό που εκείνος περιγράφει ως μια παράνομη και βίαιη αναταραχή με επίκεντρο την καταστολή της μετανάστευσης.

Οι Δημοκρατικοί ηγέτες αυτών των πόλεων και οι πολιτείες τους έχουν καταθέσει μηνύσεις προκειμένου να μπλοκάρουν τις αποστολές αυτές, ισχυριζόμενοι πως ισοδυναμούν με μια απόπειρα να τιμωρηθούν πολιτικοί αντίπαλοι με στρατιωτικοποιημένες επιδείξεις ισχύος.

Χθες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διέταξε να τερματιστεί η αποστολή από τον Τραμπ των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, αποφαινόμενος πως ο Αμερικανός πρόεδρος υπερέβη τα καθήκοντά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.