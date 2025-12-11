Ζελένσκι: Για να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία απαιτείται κατάπαυση του πυρός

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου θα απαιτούσε προηγουμένως κατάπαυση του πυρός.

«Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρό, τουλάχιστον για τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Ειλικρινά, εδώ στην Ουκρανία πιστεύουμε ότι η Αμερική πρέπει να μιλήσει με τη ρωσική πλευρά γι’ αυτό», είπε στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων.

Οι εκλογές εν καιρώ πολέμου απαγορεύονται από τον νόμο, όμως ο Ζελένσκι , του οποίου η θητεία έχει λήξει από πέρυσι, δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε ψηφοφορία.

Σε ξεχωριστή τοποθέτηση, ο Ζελένσκι είπε ότι ενημέρωσε τις χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων πως το Κίεβο χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν ευρωπαϊκή αποτροπή έναντι της Ρωσίας, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, υπογράμμισε ότι κανέναν δεν συμφέρει μια νέα ρωσική επίθεση, και ότι, δεδομένου ότι η Μόσχα δεν σταματά τη στρατιωτική της δράση, η στήριξη προς την Ουκρανία είναι κρίσιμη ώστε η διπλωματία να μπορέσει να εξασφαλίσει μια δίκαιη ειρήνη.



Πηγή: skai.gr

