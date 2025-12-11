Πάνω από 600 κειμήλια κλάπηκαν από μουσείο στο Μπρίστολ

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητούνται τέσσερις ύποπτοι.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.

Τα άτομα εισήλθαν μεταξύ 1:00 και 2:00 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η κλοπή αυτών των πολυάριθμων αντικειμένων σημαντικής πολιτιστικής αξίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Νταν Μπέργκαν.

«Αυτά τα αντικείμενα, πολλά από τα οποία έχουν δωριθεί στο μουσείο, αποτελούν μέρος μιας συλλογής που παρέχει πληροφορίες για ένα σύνθετο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας και ελπίζουμε ότι το κοινό μπορεί να μας βοηθήσει να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής, η έρευνά μας έχει επικεντρωθεί κυρίως σε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, καθώς και σε εγκληματολογικές έρευνες», συνέχισε.

Ο Philip Walker, υπεύθυνος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μπρίστολ, το οποίο διαχειρίζεται το μουσείο, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά λυπημένος» για τις κλοπές.

«Αυτά τα αντικείμενα, πολλά από τα οποία ήταν δωρεές, αποτελούν μέρος μιας συλλογής που προσφέρει πολύτιμη γνώση για ένα πολυδιάστατο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας και ελπίζουμε ότι το κοινό θα μας βοηθήσει να φτάσουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Η αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει «εκτεταμένες» έρευνες.

Στα κλεμμένα κοσμήματα περιλαμβάνονται κολιέ, βραχιόλια και δαχτυλίδια, ενώ λείπουν επίσης σκαλιστά αγαλματίδια και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα, καθώς και αντικείμενα φυσικής ιστορίας, όπως γεωλογικά δείγματα.

Αν και τα εκθέματα δεν βρίσκονταν σε δημόσια έκθεση στο Μουσείο του Μπρίστολ, σύμφωνα με τον Walker, αποτέλεσαν σημαντικό σύνδεσμο της πόλης με την ιστορία της.

«Αυτά τα αντικείμενα ήταν μέρος μιας συλλογής που τεκμηριώνει τους δεσμούς μεταξύ της Βρετανίας και των χωρών που αποτελούσαν προηγουμένως τη Βρετανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 18ου έως τα τέλη του 20ού αιώνα», τόνισε.

«Η συλλογή έχει πολιτιστική σημασία για πολλές χώρες και προσφέρει ανεκτίμητη πληροφόρηση και εικόνα για τη ζωή όσων συμμετείχαν ή επηρεάστηκαν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία».

Η αστυνομία ζητά από όποιον αναγνωρίζει τους άνδρες που εμφανίζονται στα πλάνα της κάμερας κλειστού κυκλώματος ή έχει δει πιθανώς κλεμμένα αντικείμενα να πωλούνται στο διαδίκτυο, επικοινωνήσει μαζί της.

Οι δράστες εκτιμάται πως είναι λευκοί.

Ο πρώτος περιγράφεται ως μεσαίου αναστήματος και κάπως ευτραφής.

Φορά λευκό καπέλο, μαύρο μπουφάν, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Ο δεύτερος είναι λεπτός, με γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά. Ο τρίτος φορούσε πράσινο καπέλο, μαύρο μπουφάν, ανοιχτόχρωμο σορτς και λευκά αθλητικά.

Φαίνεται να περπατά και να κουτσαίνει ελαφρώς.

Ο τέταρτος είναι μεγαλόσωμος, με πορτοκαλί-μπλε ή μαύρο φουσκωτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρα-λευκά αθλητικά.

Πηγή: skai.gr

