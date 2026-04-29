Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς και «δεν θα βιαστούν να κάνουν μια κακή συμφωνία».

«Ο πρόεδρος θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που θέτει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ πάνω απ' όλα και έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα», είπε.

Η δήλωση της έρχεται μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του για την ασφάλεια συζήτησαν την πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία προβλέπει την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και τη χαλάρωση του ελέγχου του Στενού από το Ιράν, καθώς και τη συνέχιση των ευρύτερων συνομιλιών, με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να παραπέμπεται σε δεύτερο στάδιο.

Πηγή: skai.gr

