Νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο - 2 νεκροί και 15 τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Τζεμπσίτ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η επίθεση στην περιοχή Ναμπατιέχ προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 15 άλλων ατόμων, σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνολικά, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο την Τρίτη.

Επιπλέον νεκρό ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης στην περιοχή Ναμπατιέχ, ενώ στην πόλη Ζιμπτσίτ, ισραηλινός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ισραήλ μάχεται εναντίον της Χεζμπολάχ από τις αρχές Μαρτίου, στέλνοντας στρατεύματα στο νότιο Λίβανο για να πολεμήσουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται καθημερινά παρά την «εκεχειρία» της 17ης Απριλίου.

