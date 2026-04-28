Μασκ για Open AI: «Να μην αποδεχθούμε τη λεηλασία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης»

Ο Ίλον Μασκ κατέθεσε την Τρίτη σε μια δίκη με υψηλό διακύβευμα σχετικά με το μέλλον της OpenAI, και της ίδιας της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τη μήνυσή του για απάτη ως «υπεράσπιση του θεσμού της φιλανθρωπικής δωρεάς».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μηνύει την OpenAI, τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρό της Γκρεγκ Μπρόκμαν, λέγοντας ότι πρόδωσαν αυτόν και το δημόσιο συμφέρον εγκαταλείποντας τον στόχο η ChatGPT να είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία - διαχειρίστρια της Τεχνητής Νοημοσύνης για το καλό της ανθρωπότητας και μετατρέποντας τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε ένα μεγαθήριο που επιδιώκει το κέρδος.

«Αν αποδεχθούμε τη λεηλασία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, ολόκληρο το θεμέλιο της φιλανθρωπικής δωρεάς στην Αμερική θα καταστραφεί. Αυτή είναι η ανησυχία μου», δήλωσε ο Μασκ στις αρχικές του δηλώσεις, περιγράφοντας στη συνέχεια την ιστορία της ζωής του.

Ο Μπιλ Σάβιτ, δικηγόρος της OpenAI και της Άλτμαν, δήλωσε ότι ο Μασκ ήταν αυτός που διέβλεψε «το χρώμα του χρήματος», καθώς βοήθησε στη χρηματοδότηση της πρώιμης ανάπτυξης της OpenAI και την ώθησε να γίνει μια κερδοσκοπική επιχείρηση, μια επιχείρηση της οποίας θα μπορούσε τελικά να ηγηθεί ως διευθύνων σύμβουλος.

Ο Σάβιτ είπε ότι ο Μασκ ήθελε «τα κλειδιά του βασιλείου» και κατέφυγε σε μήνυση μόνο αφότου απέτυχε στον στόχο αυτό. Στη συνέχεια, το 2023, ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, την xAI.

«Αυτό που τον νοιάζει είναι ο Ίλον Μασκ να είναι στην κορυφή», είπε ο Σάβιτ στην εναρκτήρια δήλωσή του. «Είμαστε εδώ επειδή ο κ. Μασκ δεν πέτυχε το δικό του στην OpenAI».

Ο δικηγόρος της OpenAI χαρακτήρισε επίσης τη δημιουργία μιας κερδοσκοπικής οντότητας από την OpenAI τον Μάρτιο του 2019 ως κρίσιμης σημασίας για να της επιτραπεί να αγοράσει υπολογιστική ισχύ και να πληρώσει κορυφαίους επιστήμονες για να παραμείνει ανταγωνιστική με το εργαστήριο AI DeepMind της Google.

Από πλευράς του, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, δήλωσε στους ενόρκους στην εναρκτήρια δήλωσή του ότι οι κατηγορούμενοι της OpenAI ήταν αυτοί που ήθελαν τον πλουτισμό τους, καθώς η OpenAI άρχισε να προσελκύει επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.

«Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση έκλεψαν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και σας ζητάμε να τους θεωρήσετε υπεύθυνους», δήλωσε ο Μόλο κατά την εναρκτήρια δήλωσή του. «Δεν ήταν ένα όχημα (η Open AI) για να πλουτίσουν οι άνθρωποι».

Ο Μασκ, ιδρυτής των Tesla και SpaceX, ζητά αποζημίωση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο φιλανθρωπικό βραχίονα της OpenAI.

Επιθυμεί επίσης η OpenAI να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, οι Άλτμαν και ο Μπρόκμαν να απομακρυνθούν από τα καθήκοντά τους και ο Άλτμαν να απομακρυνθεί από το διοικητικό της συμβούλιο. Οι ισχυρισμοί του Μασκ περιλαμβάνουν παραβίαση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Πηγή: skai.gr

