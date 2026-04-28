Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την πρόταση του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την τελευταία πρόταση του Ιράν για την άρση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες με ανώτερους συμβούλους ασφαλείας για να συζητήσει την ιρανική πρόταση, αφού το Ιράν διαβίβασε «γραπτά μηνύματα» στην Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν, που ενεργεί ως μεσολαβητής, καθορίζοντας τις κόκκινες γραμμές του, μεταξύ άλλων για τα πυρηνικά ζητήματα και το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση «συζητείται». Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιρανικό σχέδιο προβλέπει την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και τη χαλάρωση του ελέγχου του Στενού από το Ιράν, καθώς και τη συνέχιση των ευρύτερων συνομιλιών, με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης να παραπέμπεται σε δεύτερο στάδιο.

Ερωτηθείς για την πρόταση του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Fox News ότι «είναι καλύτερη από αυτό που νομίζαμε ότι θα υπέβαλαν», αλλά αμφισβήτησε κατά πόσο είναι γνήσια.

«Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές», τόνισε και πρόσθεσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί, οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, θα είναι τέτοια που θα τους εμποδίζει οριστικά να κινηθούν ταχύτατα προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου οποιαδήποτε στιγμή».

Πηγή: skai.gr

