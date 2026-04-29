Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η επίθεση που σκότωσε μέλη της πολιτικής άμυνας «ενώ εκτελούσαν το ανθρωπιστικό τους καθήκον αποτελεί ένα νέο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από το Ισραήλ».

«Συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», έγραψε ο Σαλάμ σε ανάρτησή του στο X.

«Η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταδικάσει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα σε διεθνή φόρουμ και να κινητοποιήσει όλες τις προσπάθειες για να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτική Προστασία του Λιβάνου κατήγγειλε χθες πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έπληξαν την κοινότητα Μάζνταλ Ζουν, στο νότιο τμήμα της χώρας, την ώρα που διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους και επιχειρούσαν να τους απομακρύνουν με τη συνδρομή του στρατού.

Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών διασωστών, οι οποίοι καταπλακώθηκαν στα χαλάσματα κτιρίου και εντοπίστηκαν νεκροί αργότερα, ενώ δύο λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Πηγή: skai.gr

