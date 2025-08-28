Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου, και θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν χάρηκε με τα χτυπήματα στην Ουκρανία» σημείωσε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, ανακοινώνοντας ότι αργότερα την Πέμπτη θα κάνει δήλωση για το ουκρανικό.

«Δεν χάρηκε με αυτά τα νέα, αλλά ούτε και κατεπλάγη. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο για πολύ καιρό», σημείωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ. Το ρωσικό νυχτερινό πλήγμα στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε 19 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και παιδιά, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε τη Σούζαν Μονάρεζ από διευθύντρια των CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) ξεκαθάρισε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο αντικαταστάτης θα ανακοινωθεί «σύντομα».

Για τη γενναία επιδότηση της Intel, με πάνω από 5 δισ. δολάρια τονίστηκε ότι συζητούνται ακόμα οι λεπτομέρειες.

