Ουκρανία: Το Κίεβο κατηγορεί την Ουγγαρία για «διακρίσεις» σε βάρος μελών της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε την είσοδο στον διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων drones, έναν άνδρα ουγγρικής καταγωγής

Ουκρανία: Το Κίεβο κατηγορεί την Ουγγαρία για «διακρίσεις» σε βάρος μελών της ουγγρικής μειονότητας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι το Κίεβο κάλεσε τον Ούγγρο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για τις «διακρίσεις» της κυβέρνησης του σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

«Του επιδόθηκε νότα διαμαρτυρίας σε απάντηση των διακρίσεων της Ουγγαρίας σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία, ιδιαίτερα του ουγγρικής καταγωγής υπερασπιστή μας, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα των προγόνων του», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

Ο Σιμπίχα αναφερόταν στον διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έναν άνδρα ουγγρικής καταγωγής, στο οποίο η Βουδαπέστη ανακοίνωσε σήμερα ότι του απαγόρευσε την είσοδο λόγω του ρόλου του στην επίθεση στον πετρελαιαγωγό Druzhba, μέσω του οποίου η Ρωσία προμηθεύει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

«Καλούμε την Ουγγαρία να απέχει περαιτέρω από εχθρικές ενέργειες και αντ' αυτού να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο, για τον οποίο η Ουκρανία παραμένει έτοιμη», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Βίκτορ Ορμπάν Ουγγαρία
