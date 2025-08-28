Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από μια νέα σειρά ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τα ξημερώματα στο Κίεβο που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν επίσης ζημιές το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο και το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου.
Η καταστροφή στο Κίεβο σε φωτογραφίες
Χάρτης με τις εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο
Αρκετές περιοχές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, επλήγησαν από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Ο παρακάτω χάρτης από το BBC δείχνει πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Ειδικότερα:
Darnytskyi: Μέρος ενός πενταόροφου κτιρίου καταστράφηκε από άμεσο χτύπημα, ενώ εννέα 16όροφα κτίρια, μια ιδιωτική κατοικία, ένας χώρος στάθμευσης και ένας παιδικός σταθμός υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Dniprovskyi: Ένα 25όροφο κτίριο και δεκάδες αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές.
Solomianskyi: Μια ιδιωτική κατοικία έπιασε φωτιά. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Shevchenkivskyi: Αρκετά κτίρια, γραφεία και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.
Holosiivskyi: Από το πρωί έχουν αναφερθεί πυρκαγιές σε διάφορα σημεία και περισσότερα από δέκα κτίρια έχουν σπασμένα παράθυρα.
Ζημιές καταγράφηκαν επίσης στις περιοχές Desnianskyi και Obolonskyi, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
- Σιωπηλός «δολοφόνος»: Βίντεο με ουκρανικό drone να χτυπάει ρωσικό πολεμικό πλοίο τα ξημερώματα
- Επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι: Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διεξαγωγή συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας
- Βρετανία και ΕΕ κάλεσαν τους Ρώσους πρέσβεις μετά το σφυροκόπημα με τους 18 νεκρούς στο Κίεβο
