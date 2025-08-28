Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από μια νέα σειρά ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τα ξημερώματα στο Κίεβο που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν επίσης ζημιές το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο και το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου.

Η καταστροφή στο Κίεβο σε φωτογραφίες

Ένας άνδρας μεταφέρει έναν καναπέ στο διαμέρισμά του, το οποίο υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Κάτοικοι μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους καθώς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Πυροσβέστες σβήνουν φωτιά σε κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Πυροσβέστες μεταφέρουν μια σορό μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Διασώστες μεταφέρουν μια τραυματισμένη γυναίκα μετά από ρωσική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο Κίεβο.

Πυροσβέστες μεταφέρουν τη σορό ενός θύματος από ένα κατεστραμμένο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Σοροί νεκρών ανθρώπων βρίσκονται στο έδαφος κοντά σε ένα κτίριο που καταστράφηκε από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Ένας αστυνομικός γράφει σημειώσεις δίπλα στη σορό ενός θύματος της ρωσικής επίθεσης σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου.

Διασώστες μεταφέρουν μια τραυματισμένη γυναίκα μετά από ρωσική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο Κίεβο.

Πυροσβέστες ανασύρουν τη σορό ενός θύματος από ένα κατεστραμμένο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Πυροσβέστες εργάζονται στον τόπο ενός κτιρίου που καίγεται μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

Χάρτης με τις εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο

Αρκετές περιοχές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, επλήγησαν από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Ο παρακάτω χάρτης από το BBC δείχνει πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Ειδικότερα:

Darnytskyi: Μέρος ενός πενταόροφου κτιρίου καταστράφηκε από άμεσο χτύπημα, ενώ εννέα 16όροφα κτίρια, μια ιδιωτική κατοικία, ένας χώρος στάθμευσης και ένας παιδικός σταθμός υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Dniprovskyi: Ένα 25όροφο κτίριο και δεκάδες αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές.

Solomianskyi: Μια ιδιωτική κατοικία έπιασε φωτιά. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Shevchenkivskyi: Αρκετά κτίρια, γραφεία και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Holosiivskyi: Από το πρωί έχουν αναφερθεί πυρκαγιές σε διάφορα σημεία και περισσότερα από δέκα κτίρια έχουν σπασμένα παράθυρα.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης στις περιοχές Desnianskyi και Obolonskyi, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία έπληξε πολλές περιοχές του Κιέβου

