Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

«Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής. Διαφωνεί με αυτή την απόφαση. Μίλησε για αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρισκόμενος δίπλα στον φίλο του, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ», πρόσθεσε η Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πιστεύει ότι αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ούτε συμβάλλει στο τέλος αυτού του πολέμου», τόνισε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

