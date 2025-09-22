Η Τάρα Ριντ, μια Αμερικανίδα που κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση σχεδόν τριάντα χρόνια νωρίτερα, έλαβε σήμερα τη ρωσική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με βάση αυτό το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο επίσημων δικαστικών αποφάσεων, «η κυρία Κέιμπ Αλεξάντρα Τάρα, γεννημένη στις 26 Φεβρουαρίου 1964», είναι πλέον Ρωσίδα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Τάρα Ριντ άλλαξε το όνομά της το 1998 σε «Αλεξάντρα Μακ Κέιμπ», για να προστατευθεί από τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατηγορούσε για ενδοοικογενειακή βία. Στις αρχές του 2020 δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο τότε υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε έναν διάδρομο του Κογκρέσου το 1993, την εποχή που εκείνος ήταν γερουσιαστής και εκείνη εργαζόταν στο γραφείο του.

Η κατηγορία, μολονότι ο Μπάιντεν την διέψευσε κατηγορηματικά, προκάλεσε δυσκολίες στην προεκλογική εκστρατεία του απέναντι στον τότε απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση ή βιασμό, από πολλές γυναίκες.

Στις δηλώσεις της Τάρα Ριντ διαπιστώθηκαν ανακολουθίες. Μεταξύ άλλων, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της καταγγελίας που έλεγε ότι είχε κάνει στο Κογκρέσο την εποχή εκείνη.

Τον Μάιο του 2023 η Τάρα Ριντ είπε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ότι θα ζητούσε να λάβει ρωσικό διαβατήριο και να εγκατασταθείς τη Ρωσία επειδή φοβόταν για την ασφάλειά της στις ΗΠΑ. Στα μέσα Ιουλίου του 2024 ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στις ΗΠΑ για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Μπάιντεν για «σεξουαλική επίθεση», λίγες ημέρες προτού ο πρώην πρόεδρος βάλει τέλος στην προεκλογική εκστρατεία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

