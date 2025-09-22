Jimmy Kimmel: 400 celebrities τον στηρίζουν δημόσια μετά το «μαύρο» στην εκπομπή

Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και προσωπικότητες της ψυχαγωγίας υπέγραψαν επιστολή στήριξης στον Jimmy Kimmel, μετά την αιφνίδια και επ’ αόριστον διακοπή της δημοφιλούς εκπομπής του από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, που ανήκει στην Disney.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) και κατηγορεί ανοιχτά την κυβέρνηση για «απειλές» προς μέσα ενημέρωσης και καλλιτέχνες με σκοπό τη φίμωση επικριτικών φωνών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, με φόντο πιέσεις από πολιτικά κέντρα εξουσίας.

«Δεν πρέπει ποτέ να δεχτούμε κυβερνητικές απειλές προς την ελευθερία του λόγου. Οι απόπειρες πίεσης προς καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και εταιρείες αποτελούν ευθεία επίθεση στον πυρήνα της δημοκρατίας μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Jimmy Kimmel αποσύρθηκε από την τηλεόραση μετά από κυβερνητικές απειλές προς ιδιωτική εταιρεία, σε μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία έκφρασης στη χώρα μας».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά επεκτείνεται σε εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, πανεπιστήμια, φοιτητές και ερευνητές που επίσης δέχονται επιθέσεις για την έκφραση απόψεων.

«Όποια κι αν είναι η πολιτική μας ταυτότητα, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας. Και πιστεύουμε ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από τους ισχυρούς – γιατί αν συμβεί σε έναν, συμβαίνει σε όλους», καταλήγει η επιστολή, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την ACLU στη «μάχη υπεράσπισης των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Tην επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων οι: Τζένιφερ Άνιστον, Μπεν Άφλεκ, Τομ Χανκς, Μέριλ Στριπ, Σελένα Γκόμεζ, Πέδρο Πασκάλ, Ντιέγκο Λούνα, Μάρτιν Σορτ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Φόντα, Μπεν Στίλερ, Όλιβια Ροντρίγκο, Τζέιμι Λι Κέρτις, Μάγια Ρούντολφ, Μαρκ Ράφαλο, Ναταλί Πόρτμαν, Κέρι Ουάσινγκτον και Λιν-Μανουέλ Μιράντα.

Η απόφαση του ABC να «ρίξει μαύρο» στην εκπομπή, που προβάλλεται από το 2003, ήρθε λίγες ώρες πριν τη μετάδοση της 17ης Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκαν σχόλια του Kimmel σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

