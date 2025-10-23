Λευκός Οίκος: Το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως

Μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.
«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν πως κάποια στιγμή αυτό μπορεί να συμβεί ξανά, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι από μια τέτοια συνάντηση θα προκύψει ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε η Λέβιτ.
Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου της Ρωσίας προς την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση για το αν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας ανήκει αποκλειστικά στον Αμερικανό πρόεδρο.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ «δεν έχει δει αρκετή δράση από τη ρωσική πλευρά» και θεωρεί ότι για τον τερματισμό του πολέμου απαιτούνται πράξεις και όχι μόνο δηλώσεις.
