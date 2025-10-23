Πούτιν: «Οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία» - Προειδοποίησε με σοβαρή απάντηση σε επίθεση με Tomahawk

«Οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Οκτωβρίου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και σε πλήθος θυγατρικών τους, καλώντας τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ακόμη, ο Πούτιν δήλωσε σχετικά με τις αναφορές για συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ως μέρος συνάντησης τη Βουδαπέστη. «Πρέπει να προετοιμαστεί η σύνοδος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία θέλει να συνεχιστεί ο διάλογος. Πιθανότατα ο Τραμπ εννοούσε ότι η σύνοδος αναβάλλεται. Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να ξεσπάσει χθες η οργή του έναντι του Ρώσου ομολόγου του, λέγοντας πως ακύρωσε τη συνάντηση που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη διότι δεν αισθανόταν πως θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε», πως οι συζητήσεις του μαζί του δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά» και ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις, που χαρακτήρισε «τεράστιες», σε ρωσικούς ομίλους του τομέα ενέργειας για να αναγκάσει, όπως ελπίζει, τη Μόσχα να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αποτελούν μια προσπάθεια πίεσης στη Ρωσία. Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση. Οι κυρώσεις είναι μια εχθρική πράξη που δεν ενισχύει τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία πωλούν περισσότερο πετρέλαιο από όσο καταναλώνουν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Πούτιν. «Η συνεισφορά της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία είναι πολύ σημαντική/ Η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα χρειαστεί χρόνο. Η απότομη μείωση της ποσότητας ρωσικού πετρελαίου στην αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών». «Η Ρωσία αισθάνεται ασφαλής και σταθερή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα.

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ τον αντίκτυπο από τη μείωση των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. «Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πολλούς τομείς για συνεργασία»

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk – ή άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς – βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, τόνισε παράλληλα ο Πούτιν Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά αυτό».

“Russia’s response in the event of Tomahawk strikes against it will be serious, if not staggering,” Putin said



Staggering — like the ‘staggering success’ of the special operation?😅 pic.twitter.com/lAERyiDBtq — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2025

Πηγή: skai.gr

