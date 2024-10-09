Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι ζωντανός, και πιθανότατα κρύβεται σε μια υπόγεια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας με ομήρους κοντά του, δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, Μπρετ Μακγκέρκ.



«Ο Γιαχία Σινουάρ παραμένει αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Παραμένει - πιστεύουμε - ζωντανός και σε ένα τούνελ κάτω από τη Γάζα, κρατώντας ομήρους και πιθανότατα με ομήρους στην περιοχή του», δήλωσε ο Μαγκέρκ κατά επικοινωνίας με Αμερικανούς ραβίνους.



Αυτή είναι η πιο λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Σινουάρ από ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ εδώ και εβδομάδες, αν όχι μήνες. Τις τελευταίες ημέρες, ο Σινουάρ φέρεται να αποκατέστησε επικοινωνία με αξιωματούχους της Χαμάς έξω από τη Γάζα μετά από περισσότερο από ένα μήνα που είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη του.



Ο Μακγέρκ επανέλαβε την πεποίθηση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως, εάν Σινουάρ συμφωνούσε να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 101 ομήρους που κρατά στη Γάζα.

Αφού ο Γιαχία Σινουάρ, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, πήρε τον πλήρη έλεγχο της Χαμάς το καλοκαίρι, μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, αξιωματούχοι των αραβικών υπηρεσιών πληροφοριών λένε ότι έστειλε μια οδηγία σε έναν ανώτερο στέλεχος: Τώρα είναι η ώρα να αναβιώσουν οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Λίγες μέρες αργότερα, ένας Παλαιστίνιος με γυαλιά μπήκε στο Τελ Αβίβ με ένα μπλε σακίδιο γεμάτο εκρηκτικά. Αν και η βόμβα εξερράγη πριν ο άνδρας φτάσει στο στόχο του, σκοτώνοντας μόνο αυτόν, η επίθεση έστειλε ένα αλάνθαστο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, σχολιάζει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

