Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού: 5 νεκροί

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε ένα λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ολεχ Κίπερ.

Όλα τα θύματα είναι Ουκρανοί πολίτες, ανέφερε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram. Τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπ είπε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, το Shui Spirit, υπέστη ζημιές από την επίθεση.

«Ο ύπουλος εχθρός προσπαθεί να διαταράξει το έργο του ουκρανικού διαδρόμου των σιτηρών, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές», έγραψε ο Κίπερ στην ανάρτησή του.

Η επίθεση αυτή στο λιμάνι Χορνομόρσκ είναι η τρίτη που σημειώνεται στην περιοχή τις τέσσερις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, την Δευτέρα ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα πλοίο με σημαία Παλάου στην Οδησσό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ουκρανός και να τραυματιστούν πέντε αλλοδαποί. Την Κυριακή από ρωσικό πύραυλο υπέστη ζημιές ένα πλοίο με σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις, το οποίο ήταν φορτωμένο με καλαμπόκι, στο λιμάνι Πιβντένιι.

⚡️ A video of the strike on Odessa capturing the moment of a precise hit on the vessel Shui Spirit under the Panamanian flag in the port of “Ilyichevsk.” pic.twitter.com/ATcSI49nol — MD (@distant_earth83) October 9, 2024

Port of Ilyichevsk (Chernomorsk), Odessa region



Video footage of the Iskander strike on a ship with weapons today. Fire in the porthttps://t.co/BaEWW4WxEx pic.twitter.com/Neq7iAgktM — Victor vicktop55 (@vicktop55) October 9, 2024

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέστρεψαν αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν αρκετές εκατοντάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη νότια Ρωσία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις "επιτέθηκαν σε αποθήκη μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed κοντά στο Οκτιάμπρσκι στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Περίπου 400 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φυλάσσονταν εκεί", έγραψε ο ουκρανικός στρατός σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.