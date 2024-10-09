Επανεξέταση του πλαισίου ΕΕ-ΗΠΑ για προστασία δεδομένων: Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση μετά την πρώτη επανεξέταση της απόφασης επάρκειας για το πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οργανισμούς στις ΗΠΑ.

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την επανεξέταση, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή όλα τα συστατικά στοιχεία του πλαισίου.

Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή διασφαλίσεων για τον περιορισμό της πρόσβασης των αρχών πληροφοριών των ΗΠΑ, όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε ό,τι είναι αναγκαίο και αναλογικό για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και τη θέσπιση ανεξάρτητου και αμερόληπτου μηχανισμού προσφυγής.

Η έκθεση περιέχει επίσης ορισμένες συστάσεις για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως η ανάπτυξη κοινής καθοδήγησης μεταξύ των αρχών των ΗΠΑ και των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις του πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του.

Η επανεξέταση βασίζεται στη συμβολή ευρέος φάσματος φορέων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εμπορικών ενώσεων, αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ, αρχών των ΗΠΑ που συμμετέχουν στην εφαρμογή του πλαισίου, καθώς και σε παρατηρήσεις του κοινού που ελήφθησαν μέσω της πύλης «Πείτε την άποψή σας».

Η έκθεση βασίζεται επίσης στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση επανεξέτασης τον Ιούλιο του 2024 μεταξύ του επιτρόπου Δικαιοσύνης κ. Didier Reynders, της υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ κ. Gina Raimondo, και των εμπειρογνωμόνων τους. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη συνεδρίαση επανεξέτασης περιλάμβανε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Λένα Φλυτζάνη

