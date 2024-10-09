Λογαριασμός
IDF: Νέο χτύπημα στη Συρία - Εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ, σύνδεσμος με το καθεστώς Άσαντ - Βίντεο

"Ως μέρος του ρόλου του, μετέφερε πληροφορίες από πηγές του συριακού καθεστώτος στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ"

IDF: Νέο χτύπημα στη Συρία - Εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ, σύνδεσμος με το καθεστώς Άσαντ

Την εξόντωση τρομοκράτη της Χεζμπολάχ ο οποίος αποτελούσε σύνδεσμο με το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός. 

Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, η IAF (Πολεμική Αεροπορία) χτύπησε και εξόντωσε τον Αντχάμ Τζαχούτ, έναν τρομοκράτη στο "Τρομοκρατικό Δίκτυο Γκολάν", τον πυρήνα τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στη Συρία, στην περιοχή της Κουνέιτρα ανακοίνωσαν οι IDF. 

"Ως μέρος του ρόλου του, (o Τζαχούτ) μετέφερε πληροφορίες από πηγές του συριακού καθεστώτος στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και μετέδιδε πληροφορίες που συγκεντρώνονταν στο συριακό μέτωπο για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν" ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. 

