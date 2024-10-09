Αφού ο Γιαχία Σινουάρ, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, πήρε τον πλήρη έλεγχο της Χαμάς το καλοκαίρι, μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, αξιωματούχοι των αραβικών υπηρεσιών πληροφοριών λένε ότι έστειλε μια οδηγία σε έναν ανώτερο στέλεχος: Τώρα είναι η ώρα να αναβιώσουν οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Λίγες μέρες αργότερα, ένας Παλαιστίνιος με γυαλιά μπήκε στο Τελ Αβίβ με ένα μπλε σακίδιο γεμάτο εκρηκτικά. Αν και η βόμβα εξερράγη πριν ο άνδρας φτάσει στο στόχο του, σκοτώνοντας μόνο αυτόν, η επίθεση έστειλε ένα αλάνθαστο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, σχολιάζει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Παρά τους ενδοιασμούς που είχαν κάποιοι γι αυτές τις πρακτικές μέσα στη Χαμάς, κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να μιλήσει εναντίον της πρακτικής από τη στιγμή που ο Σινουάρ βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας, σύμφωνα με τους αραβικούς αξιωματούχους πληροφοριών, οι οποίοι είπαν ότι επικοινωνούν τακτικά με τους ηγέτες της Χαμάς.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς ανέλαβε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβολισμούς στο Ισραήλ - μια στο Τελ Αβίβ που σκότωσε επτά άτομα και μια δεύτερη στη Μπερσεμπά που σκότωσε μια γυναίκα Ισραηλινή στρατιώτη.

Η χαρακτηρισμένη από τις ΗΠΑ τρομοκρατική οργάνωση έχει ασπαστεί εδώ και πολύ καιρό την μαχητική δράση, αλλά η ομάδα διέκοψε σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις αυτοκτονίας πριν από δύο δεκαετίες. Τώρα που ο Σινουάρ πήρε το τιμόνι τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Η άνοδός του ήταν το αποκορύφωμα μιας μακρόχρονης εσωτερικής πάλης για το πώς να εξισορροπηθούν δύο ανταγωνιστικά οράματα μέσα στη Χαμάς. Για χρόνια, η Χαμάς ήταν διχασμένη ανάμεσα σε σκληροπυρηνικούς όπως ο Σινουάρ, που θεωρούν τους θανάτους αμάχων ως απαραίτητους για την αποσταθεροποίηση του Ισραήλ, και μαχητές που αντιμετωπίζουν τη βία αλλά θέλουν η ομάδα να διατηρήσει κάποια πολιτική νομιμότητα ως δρόμο για την επίτευξη των στόχων της, το παλαιστινιακό κράτος. Τώρα όμως ο Σινουάρ επιβάλλει το πιο βίαιο όραμά του στη Χαμάς καθώς ο ισραηλινός στρατός συμπιέζει την ομάδα στη Γάζα.

«Υπό τον Σινουάρ, η Χαμάς μπορεί να είναι μια πολύ πιο ξεκάθαρη, σκληροπυρηνική φονταμενταλιστική οργάνωση», είπε ο Μάθιου Λέβιτ, ανώτερος συνεργάτης στο think tank του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την ομάδα.

Η τεταμένες σχέσεις Σινουάρ - Χανίγια

Ο Σινουάρ και ο Χανίγια ανήλθαν στην εξουσία αφού ο προηγούμενος ηγέτης της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ, παραιτήθηκε από επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς το 2017. Ο Χανίγια τον αντικατέστησε ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου και ο Σινουάρ έγινε αρχηγός στη Γάζα. Οι δυο τους οδήγησαν τη Χαμάς σε στενότερες σχέσεις με το Ιράν. Ωστόσο, οι εντάσεις αυξήθηκαν μεταξύ τους. Τον Ιούλιο 2023 η Αίγυπτος διοργάνωσε μια συνάντηση για να ενώσει τη Χαμάς με αντίπαλες παλαιστινιακές φατρίες. Ο Σινουάρ αρνήθηκε να παρευρεθεί, λέγοντας στους συνομιλητές ότι ανησυχούσε ότι μια φατρία υπό την ηγεσία της Χανίγια θα τον καθαιρούσε ενώ βρισκόταν έξω από τη λωρίδα, είπαν αξιωματούχοι στη Wall Street Journal. Λίγους μήνες αργότερα, ο Σινουά πραγματοποίησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Και ενώ η πολιτική ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα, υπό την ηγεσία του Χανίγια, γνώριζε μια πιθανή επίθεση, το χρονοδιάγραμμα τους αφόπλισε, σύμφωνα με νυν και πρώην Άραβες και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αξιωματούχοι της Χαμάς στη Ντόχα, ενώ επαίνεσαν δημόσια την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, άρχισαν να επικρίνουν ιδιωτικά τον Σινουάρ ως «μεγαλομανή», σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους και αξιωματούχους της Χαμάς.

Η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα διέλυσε τις στρατιωτικές δομές της Χαμάς. Η πολιτική ηγεσία της Χαμάς άρχισε να συναντά άλλες παλαιστινιακές φατρίες στις αρχές Δεκεμβρίου για να συζητήσουν τη συμφιλίωση και ένα μεταπολεμικό σχέδιο χωρίς να συμβουλευτούν τον Σινουάρ. Τότε ο Σινουάρ σε ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς ηγέτες, χαρακτήρισε την παράκαμψη αυτή ως «επαίσχυντη και εξωφρενική» και άρχισε να επικρίνει ιδιωτικά τον Χαλέντ Μεσάαλ και τον Ισμαήλ Χανίγια.

«Τζιχάντ, νίκη ή μαρτύριο»

Όταν ο Σινουάρ έγινε ο κορυφαίος ηγέτης της Χαμάς τον περασμένο Αύγουστο, είχε την υποστήριξη της ένοπλης πτέρυγας της. Η εξύψωσή του αντικατόπτριζε την άποψη ορισμένων μελών ότι πιο συμφιλιωτικές προσωπικότητες εντός της Χαμάς δεν κατάφεραν να επιτύχουν πολλά, σύμφωνα με άτομα που μελετούν την ομάδα.

Το σχέδιο του Σινουάρ φαίνεται να είναι να προσπαθήσει να επιβιώσει από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και να βγει από το κρυφτό για να διεκδικήσει την ηγεσία της παλαιστινιακής υπόθεσης, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του Ισραήλ. Άραβες μεσολαβητές που εμπλέκονται στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα περιγράφουν τον Σινουάρ να συζητά τον πόλεμο και τον ρόλο του σε αυτόν, με ολοένα και πιο μεγαλειώδεις όρους.

Μετά την 40ήμερη ισλαμική περίοδο πένθους για τη δολοφονία του Χανίγια, ο Σινουάρ έστειλε επιστολές με το όνομά του στη Χεζμπολάχ, στους Χούθι της Υεμένης και σε άλλους που υποστήριξαν τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι έτοιμη για έναν μακρύ πόλεμο φθοράς για να σπάσει τη βούληση του Ισραήλ, έγραψε σε μια επιστολή που είδε η Wall Street Journal.

«Οι προσπάθειες θα ανοίξουν το δρόμο για τον θάνατο του Ισραήλ», έγραψε, προτού παραθέσει το Κοράνι: «Και ρωτούν, "Πότε θα γίνει αυτό; Πείτε", ίσως θα είναι σύντομα».

Αν και ορισμένοι έκαναν εικασίες πρόσφατα ότι ο Σινουάρ μπορεί να είναι νεκρός, Άραβες αξιωματούχοι που μεσολαβούν για την κατάπαυση του πυρός λένε ότι έλαβαν μηνύματα στο όνομά του την περασμένη εβδομάδα. Η πειθαρχία του στη χρήση στοιχειωδών επικοινωνιών μπορεί να τον βοηθήσει να κρατηθεί στη ζωή, ανέφερε η Wall Street Journal.

Αμέσως αφότου ανέλαβε τον έλεγχο της Χαμάς, ο Σινουάρ έδωσε την οδηγία για επανέναρξη βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας στον Ζαχέρ Τζαμπαρίν της Χαμάς που ανέλαβε πρόσφατα την ευθύνη για τη Δυτική Όχθη από άλλον ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με αξιωματούχους αραβικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στο τελευταίο του μήνυμα βίντεο, ο Muna, ο βομβιστής αυτοκτονίας στο Τελ Αβίβ, συνόψισε την τακτική τουΣινουάρ για την καταπολέμηση του Ισραήλ χρησιμοποιώντας το σύνθημα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

«Είναι η Τζιχάντ, νίκη ή μαρτύριο».

