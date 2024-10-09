ΗΠΑ: Αυστηρό μήνυμα στο Ισραήλ μετά την επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάχου

«Μην κάνετε τον Λίβανο Γάζα»… Αυστηρό μήνυμα έστειλαν την Τετάρτη οι ΗΠΑ στο Ισραήλ μετά την επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις περιορισμένες χερσαίες εισβολές που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός Στρατός εντός του Λιβάνου, δεν θέλουν να επεκταθούν βαθύτερα στον Λίβανο ή να μεταβληθεί σε αόριστου χρονικού διαστήματος η παρουσία του Ισραήλ όπως συνέβη στο παρελθόν» τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.



«Γνωρίζουμε τη μακρά ιστορία του Ισραήλ, που ξεκινάει με περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, που μετατρέπονται σε χερσαίες επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας, που μετατρέπονται σε κατοχή, κάτι στο οποίο είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι είμαστε αντίθετοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίλερ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

«Θέλουμε να τους δούμε να περιορίζουν τις επιχειρήσεις τους σε ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα… αυτό αναφέρεται στην έκταση της γης στην οποία που καταλαμβάνουν στον Λίβανο, όχι στον αριθμό των στρατευμάτων που αναπτύσσουν», εξήγησε ο Μίλερ.



«Τελικά, θέλουμε να επιστρέψουμε στην εφαρμογή του [Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ] 1701, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ θα αποσυρθεί πίσω από τα σύνορα» είπε.



Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν τον Λίβανο «να μετατρέπεται σε τίποτα που να μοιάζει με την κατάσταση στη Γάζα» δήλωσε ρητά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική κλήση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου διήρκεσε 30 λεπτά και ήταν «ειλικρινής» και «παραγωγική» και περιελάμβανε συζητήσεις για πιθανή επίθεση στο Ιράν, δήλωσε από πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα το απόγευμα μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διεξήχθη «σε θετική ατμόσφαιρα», αναφέρει το ισραηλινό κανάλι Channel 12 News, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμμετείχε στην επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

