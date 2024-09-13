Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να ανακοινώσουν καμία νέα πολιτική για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία την Παρασκευή, ανακοίνωσε Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «λαμβάνουν σοβαρά τις απειλές του Βλάντιμιρ Πούτιν».

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην άποψή μας σχετικά με την παροχή δυνατοτήτων στην Ουκρανία για επίθεση μεγάλης εμβέλειας εντός της Ρωσίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. «Δεν θα περίμενα καμία σημαντική ανακοίνωση από αυτή την άποψη, από τις συζητήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ την Παρασκευή», είπε ο Κίρμπι.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συναντώνται σήμερα στον Λευκό Οίκο στον απόηχο των διπλωματικών συζητήσεων αυτής της εβδομάδας που επικεντρώνονται στο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία θα πρέπει να δώσουν στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει στόχους βαθιά στη Ρωσία . Μέχρι στιγμής, αυτές οι χώρες επιτρέπουν στην Ουκρανία να χτυπά μόνο στρατιωτικούς στόχους ακριβώς στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας.

Η Βρετανία και η Γαλλία είναι έτοιμες να επιτρέψουν πλήγματα πιο βαθιά στη ρωσική επικράτεια με τα δικά τους όπλα, αλλά περιμένουν να συναινέσει ο πρόεδρος Μπάιντεν, κάτι που Αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι είναι έτοιμος να κάνει. Ωστόσο, ο Μπάιντεν εξακολουθεί να διστάζει να δώσει την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία, λένε οι αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένως απευθύνει εκκλήσεις προς του δυτικούς συμμάχους να άρουν τις απαγορεύσεις για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στο ενδεχόμενο αυτό ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, απείλησε πως μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου. Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν.

Μάλιστα, τη λογική της κλιμάκωσης φαίνεται να υποστηρίζουν τα «γεράκια του πολέμου» εντός της Ρωσίας καθώς σύμφωνα με αναφορές, ο Ρώσος πρόεδρος δέχεται εισηγήσεις να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση όσον αφορά τις χώρες του ΝΑΤΟ καθώς όπως υποστηρίζουν η υφιστάμενη πολιτική της Μόσχας δεν αποδίδει.

