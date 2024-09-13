Δύο πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού διέσχισαν τα στενά της Ταϊβάν την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα του Βερολίνου να σταθεί στο πλευρό των δυτικών συμμάχων σε μια περίοδο έξαρσης των εντάσεων μεταξύ Ταϊπέι και Πεκίνου.

Η φρεγάτα Baden-Württemberg και το συνοδευτικό πλοίο εφοδιασμού Frankfurt am Main έκαναν τον διάπλου από το επίμαχο Στενό, που χωρίζει την Κίνα από την Ταϊβάν, στην πορεία των πλοίων από τη Νότια Κορέα προς τις Φιλιππίνες.

Barcos de guerra alemanes navegan en estrecho de Taiwán por primera vez en 20 años



La fragata "Baden-Württemberg" y un buque de aprovisionamiento de la marina alemana navegaban el viernes en el estrecho de #Taiwán, aguas sobre las que #China reclama soberanía.#DWNoticias /ag pic.twitter.com/ehDr8Mtyw7 — DW Español (@dw_espanol) September 13, 2024

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία έπλεαν μέσα από το Στενό από βορρά προς νότο και τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τη γύρω περιοχή και τον εναέριο χώρο.

Ο διάπλους αυτός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πεκίνου, καθώς η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της και κρίνει πως το Στενό βρίσκεται σε κινεζικά και όχι σε διεθνή ύδατα.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ επαναδιατύπωσε την αντίρρηση της Κίνας σε αυτό που αποκαλεί προκλήσεις και απειλές που βλάπτουν την κυριαρχία και την ασφάλειά της υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

The 🇩🇪 Frigate “Baden-Württemberg” on its way through the strait of #Taiwan. “International waters are international waters”, said Defence Minister Boris Pistorius.

Next port call in the Philippines. pic.twitter.com/0eYuE6U31b — Miguel Berger (@GermanAmbUK) September 13, 2024

Η διέλευση της γερμανικής φρεγάτας θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις Βερολίνου - Πεκίνου, ανέφερε η κινεζική κρατική εφημερίδα Global Times.

Ωστόσο, η γερμανική ηγεσία έχει απορρίψει σε μεγάλο βαθμό τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου για το πέρασμα, το πρώτο του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού από το 2002.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο ότι το Στενό είναι «διεθνής οδός ναυσιπλοΐας», επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι η διαδρομή της φρεγάτας ήταν σε «διεθνή ύδατα».

«Είναι η συντομότερη διαδρομή», τόνισε ο Πιστόριους και «η ασφαλέστερη διαδρομή δεδομένων των καιρικών συνθηκών».

Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα είχε ενημερωθεί για τη διέλευση του πλοίου, ένας εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ στο Βερολίνο είπε: «Αυτό δεν είναι ούτε προγραμματισμένο, ούτε απαραίτητο».

Πολεμικά πλοία από άλλες χώρες, όπως των ΗΠΑ, έχουν επίσης περάσει από το Στενό στο παρελθόν, προκαλώντας διαμαρτυρίες από την κινεζική ηγεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.