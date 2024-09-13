Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει εντός των επόμενων μηνών να εφαρμόσει σειρά μέτρων για να περιορίσει τη μετανάστευση, όπως ένα μορατόριουμ σε όλες τις νέες αιτήσεις ασύλου, λίγες ημέρες αφότου η Γερμανία αποφάσισε να επεκτείνει τους ελέγχους σε όλα τα σύνορά της.

Η νέα κυβέρνηση, με επικεφαλής το εθνικιστικό, αντιισλαμικό κόμμα PVV του Γκέερτ Βίλντερς, ανέφερε ότι θα κηρύξει εθνική κρίση ασύλου, κάτι που θα της επιτρέψει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης, χωρίς τη συγκατάθεση του κοινοβουλίου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αναγκαιότητα, ακόμη και τη νομιμότητα, αυτής της κίνησης, αλλά η υπουργός Μετανάστευσης Μαργιολάιν Φάμπερ (προέρχεται από το PVV) είπε ότι ενεργεί με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται από τους μεταναστευτικούς νόμους της χώρας.

«Παίρνουμε μέτρα για να κάνουμε την Ολλανδία όσο το δυνατόν λιγότερο ελκυστική για τους αιτούντες άσυλο» ανέφερε στην ανακοίνωσή της σήμερα.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι στοχεύει να ζητήσει την εξαίρεσή της Ολλανδίας από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το άσυλο αν και οι Βρυξέλλες είναι πιθανό να αντιδράσουν, επειδή οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη υιοθετήσει το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και οι εξαιρέσεις συνήθως συζητούνται στη φάση των διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε εγκρίνει νόμους, δεν μπορεί να επιλέξει κανείς να εξαιρεθεί από την εγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ, αυτή είναι μια γενική αρχή», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Έρικ Μαμέρ μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα για μια πιθανή εξαίρεση της Ολλανδίας.

Σε μία από τις πρώτες ενέργειές της η ολλανδική κυβέρνηση είπε ότι θα τερματίσει τη χορήγηση αδειών ασύλου αορίστου χρόνου και θα περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες όσων έχουν λάβει άσυλο να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Θα αρχίσει επίσης να επεξεργάζεται έναν νόμο με τον οποίο θα αναστέλλονται όλες οι αποφάσεις επί των νέων αιτήσεων για έως και δύο χρόνια, ενώ θα περιοριστούν και οι διευκολύνσεις που προσφέρονται στους αιτούντες άσυλο.

Ο Βίλντερς κέρδισε πέρυσι τις εκλογές, υποσχόμενος ότι θα επιβάλει τους αυστηρότερους μεταναστευτικούς νόμους στην ΕΕ. Κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα τρία κόμμα τον Μάιο, μόνο όμως αφού παραιτήθηκε από την ιδέα να αναλάβει την πρωθυπουργία. Επικεφαλής της κυβέρνηση είναι ο Ντικ Σχόοφ, ένας μη εκλεγμένος, πρώην ανώτατος κρατικός υπάλληλος, ο οποίος δεν προέρχεται από κανένα κόμμα.

Όπως και η γειτονική Γερμανία, η Ολλανδία λέει ότι θα επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορά της για να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων και την παράτυπη μετανάστευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.