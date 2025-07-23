Ρωσία: Πρότεινε στην Ουκρανία παύσεις εχθροπραξιών «για 24 έως 48 ώρες»,

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας που μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για τον τρίτο γύρο συνομιλιών με την ουκρανική πλευρά δήλωσε σήμερα ότι επανέλαβε την πρόταση της Μόσχας προς το Κίεβο για παύσεις εχθροπραξιών «24 έως 48 ωρών» στην πρώτη γραμμή των μαχών, ώστε οι δύο στρατοί να έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν νεκρούς και τραυματίες από το πεδίο των συγκρούσεων.

«Προτείναμε για άλλη μια φορά στην ουκρανική πλευρά να εξετάσει (…) την καθιέρωση (σ.σ. κατά περιόδους) παύσης εχθροπραξιών για 24 έως 48 ώρες στην πρώτη γραμμή (των μαχών), ώστε οι ιατρικές ομάδες να μπορούν να απομακρύνουν τραυματίες και οι διοικητές να έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν τις σορούς των στρατιωτών (που έχουν σκοτωθεί)», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

