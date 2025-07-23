Προς εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ με γενικό δασμό 15% - Εξετάζονται πιθανές εξαιρέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια πιθανή εμπορική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει βασικό δασμό 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εξετάζεται η εξαίρεση ορισμένων προϊόντων της ΕΕ από τον βασικό αυτό δασμό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο προβλεπόμενος δασμός, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει και τα αυτοκίνητα, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία-πλαίσιο που έχουν ήδη συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ιαπωνία.

Η Κομισιόν φέρεται να εξετάζει την αποδοχή των αποκαλούμενων «αμοιβαίων δασμών», προκειμένου να αποφευχθεί η απειλή του Αμερικανού προέδρου για αύξηση των δασμών στο 30% από 1η Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η συμφωνία, όπως μεταφέρεται από τις ίδιες πηγές, προβλέπει αμοιβαίες εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη, αλκοολούχα ποτά και ιατροτεχνολογικά είδη.

Οι εξαγωγείς της ΕΕ επιβαρύνονται ήδη από τον Απρίλιο με πρόσθετο δασμό 10%, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών. Αυτός προστίθεται στους προϋπάρχοντες δασμούς που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 4,8%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συνολικός συντελεστής 15% θα συμπεριλαμβάνει αυτούς τους υφιστάμενους δασμούς, κάτι που για τις Βρυξέλλες σημαίνει ότι εμπεδώνεται το σημερινό καθεστώς χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο δασμός για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ο οποίος είναι σήμερα 27,5%, θα μειωθεί στο 15%.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να αλλάξει.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ψηφίσουν την Πέμπτη για το πακέτο αντισταθμιστικών δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ σε προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να πλήξει γρήγορα τις ΗΠΑ με δασμούς 30% σε αγαθά αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας και σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του και επιβάλει αυτόν τον συντελεστή στις περισσότερες εξαγωγές του μπλοκ μετά την 1η Αυγούστου.

